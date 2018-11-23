新北》林金結深耕多年好人緣 馬英九周錫瑋朱立倫都力挺

新北市議員林金結22日在前台北縣長周錫瑋的力挺下，不畏風雨出動吉普車隊掃街拜票。（許哲瑗翻攝）

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新北市議員林金結22日在前台北縣長周錫瑋的力挺下，不畏風雨出動吉普車隊掃街拜票。（許哲瑗翻攝）
前總統馬英九日前陪同新北市議員林金結至土城掃街拜票，熱情民眾搶著拍照。（許哲瑗翻攝）

爭取連任的新北市議員林金結加緊催票，22日在前台北縣長周錫瑋的力挺下，不畏風雨出動吉普車隊掃街拜票，深入街巷向民眾逐一問好，所到之處鞭炮聲、鑼鼓聲四起，不少民眾上前要求合照，為林金結加油打氣，展現超人氣，為選戰最後衝刺。

此外，新北市長朱立倫、前總統馬英九、立法院國民黨總召江啟臣、書記長曾銘宗等人，日前也先後至土城替林金結站台力挺，展現黨內好人緣。

朱立倫表示，林金結身為新北市議會書記長，監督市政、為民喉舌，爭取地方建設多年，樹立諸多好口碑，年底爭取連任，希望大家把會做事的人才留在議會。

江啟臣表示，選戰到了最後關頭，很多地方都是五五波，民眾要預防民進黨的奧步，不要被分化、被動搖，林金結是年輕一輩中重點栽培的優秀幹部，在議會的努力也是大家有目共睹，卻面臨分票危機，希望市民們不該聽信謠言，票投林金結，為鄉親爭取更多建設。

馬英九表示，林金結與他都長期關注弱勢學童的教育問題，日前兩人邀集立委蔣萬安、中常委童惠珍，一同發起傳統花生糖義賣活動，義賣所得款項已全數捐助給普悠瑪意外中傷亡的卑南國中棒球隊。

林金結也承諾，當選後將延續四年前的善行，將選舉補助款全數捐出，作為弱勢孩童的急難救助金，希望藉此拋磚引玉，將小愛凝結成大愛，讓更多孩子受惠。

(中時 )

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