新竹》林智堅擔心曾文濤 選前最後1天大打搶救牌

2018年11月23日 13:56 中時 陳育賢

曾任新竹市長林智堅辦公室祕書的曾文濤是林智堅非常重用且倚賴的祕書。（陳育賢攝）

選前最後1天，各候選人都把握最後機會拜票，同時為了鞏固原有的基本盤，以免遭人以「穩的」流言所傷，最後幾天許多候選人也大打「搶救牌」。（陳育賢攝）

選前最後1天，各候選人都把握最後機會拜票，同時為了鞏固原有的基本盤，以免遭人以「穩的」流言所傷，最後幾天許多候選人也大打「搶救牌」，首次投入市議員選舉的新竹市東區議員候選人曾文濤就大喊搶救，同時刊登其「師父」市長林智堅「我很擔心曾文濤」的海報，希望催出選票。

本屆在年輕市長林智堅成功拿下市長寶座後，這4年來是聲勢上揚，民調更直衝民進黨縣市長的人氣王，林智堅也積極培養年輕新生代接班，曾任市長林智堅辦公室祕書的曾文濤即受重點栽培，此次挑戰東區議員。

曾文濤現年38歲，具備了年輕、活力、創新與想法，未來若與其它11席同黨候選人都成功送進議會，對民進黨在竹市議會的席次版圖更將大為擴大，對林智堅施政藍圖的執行也將更為順利。

但越接近投票日，坊間越來越多流言，最讓候選人防不勝防且擔心的就是「某某某穩當選的」。曾文濤表示，他不能少掉任何1張票，市長林智堅也很擔心，因此才有了這幅「林智堅很擔心曾文濤」的拉票海報。

他強調，每1票對他都是最重要的，能不能與市長林智堅並肩繼續推動幸福城市，就要靠選民的每張選票，他希望東區支持者集中選票保住他這席議員席次。

曾文濤過去是棒球校隊出生身，全身充滿運動細胞，從小就喜歡運動的他，也曾經是學校運動會中奪牌的常客，此次更是希望進入議會後，為竹市棒球運動發聲。

曾文濤說，4年前進入市府服務，踏入公共服務領域，雖然自己能夠打球的時間少了很多，但是在工作領域上，因自己對於棒球運動的專業知識，主導了多項市政在棒球軟硬體上的建設與規畫。

另，曾文濤的政見還包括「學童教育」，要爭耳關埔地區增設圖書空間，提升學生閱讀境；推動幼兒教保服公共化；落實國中小學教室增設冷氣；推動通學步道。

「婦幼友善」則要推動完善的婦幼公設；爭取東區多功能親子館；兒童醫院。「長輩福利」要推動社區共餐；老青共學；專業機構培訓居服員。

「體育環境」督促新竹市立棒球場改建設計畫；升格體育場為獨立業務單位；打造3級棒球與社區棒球更優質運動環境。

「藝術文化」要打造關東市場大樓為客家文化示範區；支持興建國際展演中心；推動舊城區光榮再現。「議會透明」則要落實議會資訊透明化與議會網路直播。

(中時 )