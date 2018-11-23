新竹》林智堅擔心曾文濤 選前最後1天大打搶救牌

選前最後1天，各候選人都把握最後機會拜票，同時為了鞏固原有的基本盤，以免遭人以「穩的」流言所傷，最後幾天許多候選人也大打「搶救牌」，首次投入市議員選舉的新竹市東區議員候選人曾文濤就大喊搶救，同時刊登其「師父」市長林智堅「我很擔心曾文濤」的海報，希望催出選票。
本屆在年輕市長林智堅成功拿下市長寶座後，這4年來是聲勢上揚，民調更直衝民進黨縣市長的人氣王，林智堅也積極培養年輕新生代接班，曾任市長林智堅辦公室祕書的曾文濤即受重點栽培，此次挑戰東區議員。
曾文濤現年38歲，具備了年輕、活力、創新與想法，未來若與其它11席同黨候選人都成功送進議會，對民進黨在竹市議會的席次版圖更將大為擴大，對林智堅施政藍圖的執行也將更為順利。
但越接近投票日，坊間越來越多流言，最讓候選人防不勝防且擔心的就是「某某某穩當選的」。曾文濤表示，他不能少掉任何1張票，市長林智堅也很擔心，因此才有了這幅「林智堅很擔心曾文濤」的拉票海報。
他強調，每1票對他都是最重要的，能不能與市長林智堅並肩繼續推動幸福城市，就要靠選民的每張選票，他希望東區支持者集中選票保住他這席議員席次。
曾文濤過去是棒球校隊出生身，全身充滿運動細胞，從小就喜歡運動的他，也曾經是學校運動會中奪牌的常客，此次更是希望進入議會後，為竹市棒球運動發聲。
曾文濤說，4年前進入市府服務，踏入公共服務領域，雖然自己能夠打球的時間少了很多，但是在工作領域上，因自己對於棒球運動的專業知識，主導了多項市政在棒球軟硬體上的建設與規畫。
另，曾文濤的政見還包括「學童教育」，要爭耳關埔地區增設圖書空間，提升學生閱讀境；推動幼兒教保服公共化；落實國中小學教室增設冷氣；推動通學步道。
「婦幼友善」則要推動完善的婦幼公設；爭取東區多功能親子館；兒童醫院。「長輩福利」要推動社區共餐；老青共學；專業機構培訓居服員。
「體育環境」督促新竹市立棒球場改建設計畫；升格體育場為獨立業務單位；打造3級棒球與社區棒球更優質運動環境。
「藝術文化」要打造關東市場大樓為客家文化示範區；支持興建國際展演中心；推動舊城區光榮再現。「議會透明」則要落實議會資訊透明化與議會網路直播。
(中時 )