選前參訪八里左岸 唐鳳：選會做事的人

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九合一大選前最後一天，行政院政務委員唐鳳今天參訪新北市八里渡船頭，在臉書發文肯定「八里左岸」是永續、共好的城市發展最佳見證。由於「八里左岸」被民進黨新北市長候選人蘇貞昌視為縣長任內的重要政績，有記者留言問他是否支持「特定候選人」？，唐鳳則回覆「要選對的、會做事的人」，被外界解讀力挺蘇貞昌。蘇貞昌也到底下留言回應，「很高興我們有一樣的想法」。

唐鳳在臉書貼文指出，趁著休假空檔，今天來到八里渡船頭，品嘗姊妹雙胞胎及宋記胡椒餅。八里左岸，自開闢以來，就一直是她休閒之餘很喜歡去的地方，沿著河岸散步、喝咖啡、騎腳踏車、觀察自然生態。在這裡，人與自然和諧共存，可以很放鬆。左岸的永續環境教育中心，就是最好的說明與見證。

唐鳳說，鄰近的十三行博物館，2003 年開館後，也成為她忙裡偷閒的好去處。原址本來要興建污水廠，但在發現史前遺址後，重新調整規劃，也才有了今天的博物館。很多人問過她，怎麼看待臺灣的未來？在十三行，可以找到一部份的答案。

唐鳳表示，從臺北縣民，變成新北市民，進步與改變，在你我的生活中點滴累積。「如果要問什麼是永續、共好的城市發展，我想這就是了。」

有記者在貼文下留言表示，「八里左岸」被蘇貞昌視為其縣長任內的重要政績，而且唐鳳在照片中比「讚」，似乎剛好是蘇貞昌的號次1號，是否代表唐鳳支持特定候選人？唐鳳沒有正面回應，僅說「要選對的、會做事的人」；蘇貞昌也在底下留言表示， 「唐鳳政委，很高興我們有一樣的想法，選對人，會做事，真的能改變一座城市。」

(中時 )

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