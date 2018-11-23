2018年11月23日 13:46 中時電子報 馮英志

美國感恩節之際，川普仍不忘自我吹捧一番。根據英國衛報（The Guardian）報導，當被問到今年最感恩誰時，正在佛羅里達州海湖莊園與家人共度感恩節的川普表示，感謝我有一個好家庭，以及我自己。

今年最感謝誰？川普：我自己

川普接著說，我讓這個國家有了重大改變。這個國家比我剛上任時比起來強多了，當你們見到時，不可能相信美國竟然變得更強大了。

但話鋒一轉，川普將砲火轉向近期美墨邊界大批湧入的非法移民。在與駐阿富汗美軍指揮官通話時，川普把非法移民形容如在阿富汗的恐怖分子。先前川普甚至威脅，如果政府部門認為邊境失控，讓美國人民受傷害，就有必要下令關閉邊界。

川普不忘砲轟司法部門。本月初川普簽署行政命令禁止中美洲移民入境，卻遭加州舊金山聯邦地區法院法官提格（Jon Tigar）19日發布臨時禁制令，擋下川普政府不讓非法入境移民申請庇護的政策。

川普向通話美軍表示，法官要在防衛邊界上下指導棋，太糟糕了，簡直可恥，並嗆舊金山上訴法院是「心腹大患」。

此外，川普也再次強調自己接受沙烏地阿拉伯否認王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）下令殺害記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的說法，且中央情報局尚未做出哈紹吉命案的結論。川普表示，「沙烏地阿拉伯是我們的堅實盟友。我們的盟友說，王儲、國王等高層人士並未犯下這起暴行。」

(中時電子報)