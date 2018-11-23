花蓮》韓國瑜獻「聲」力挺徐榛蔚 選前最後一天掃街、電訪齊下催票

2018年11月23日 13:59 中時 范振和

花蓮市熱情市民衝上前與縣長候選人徐榛蔚握手致意。（范振和攝）

花蓮市民代表候選人江如玲（右二）等多人，準備與縣長候選人徐榛蔚掃街拜票。（范振和攝）

花蓮五合一選舉明天一戰雌雄，縣長候選人徐榛蔚23日鎖定最大票倉花蓮市掃街，而國民黨花蓮縣黨部也邀請韓國瑜獻「聲」力挺，以錄音電訪催票方式，與花蓮鄉親搏感情。

花蓮縣長選舉人數26萬8817人，最大票倉花蓮市就有8萬1917票，徐榛蔚今天全力狂掃花蓮市，繞行民、主、國字頭等45個鄰里，全天候車隊掃街，連中午用餐休息都縮短至20分鐘，她卯足勁喊到「燒聲」，不斷拜票、拉票、固票，設法催票入匭力挺。

而國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜魅力外溢，「韓流」席捲各地，如今韓風也吹進花蓮。徐榛蔚由國民黨籍縣議員、市民代表、里長等候選人，陪同車隊掃街的同時，也透過韓國瑜錄音電訪催票。

韓國瑜讚許徐榛蔚立院表現可圈可點，代表花蓮為民喉舌，從未讓鄉親失望；她熱心服務基層，對鄉親有愛、有情，尤其未來4年對花蓮建設、觀光有決定性的影響，懇託花蓮鄉親全力支持1號徐榛蔚。票投１號徐榛蔚。

選前打出告急牌的黨籍候選人今天紛紛把握最後機會衝刺，有的設法與徐榛蔚合體亮相，拉抬選情，徐榛蔚特別提醒選民，11月24日投票當天，記得攜帶身分證、印章、投票通知單，遵守選舉相關規定，把神聖的一票投給她，共迎花蓮的榮耀與幸福。

(中時 )