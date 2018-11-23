一票6000！彰化原住民議員候選人涉發「工作費」抓到了

2018年11月23日 14:05 中時 謝瓊雲

為了淨化選風，彰撿鼓勵選民拒絕受賄、並勇於檢舉賺高額獎金。(謝瓊雲翻攝)

選前最後一天，對抗現金買票大隊，彰檢查賄大軍全出動！彰化縣檢警調再查獲樁腳替村長、原住民縣議員候選人現金買票。田尾鄉海豐村吳姓村長候選人委託邱姓樁腳以每票1000元向選民行賄，訊後陸續遭彰化地院收押禁見。

另外，彰縣平地原住民僅1920票，這次有3人角逐；陳、邱兩名樁腳涉嫌替某原住民縣議員候選人以工作費名義發放現金，每票高達2千元至6千元，全案深入追查中。

田尾鄉海豐村長有三人角逐，競爭激烈，66歲吳姓村長候選人，涉嫌交付現金10萬元，委託邱姓樁腳現金買票；不料邱行賄遭檢警查獲，檢察官陳立興鍥而不捨，持續追查買票賄款來源。

檢方調查，認為吳姓村長候選人犯嫌重大，21日下午指揮北斗分局拘提吳姓候選人到案，確認十萬元是由吳交付現金給邱，囑其以每票1000元代為買票賄選。檢察官訊問後，因吳所供內容與其他事證未盡相符，有串供、串證之虞，22日向彰化地院聲請羈押禁見獲准。

另外，彰化縣有意挑戰彰化縣第9選區原住民縣議員寶座的某候選人，亦遭檢警查獲涉賄。彰檢接獲情資，指稱有選民收到某候選人之買票賄款，全案指派檢察官余建國指揮彰化縣調查站、和員林分局偵辦，22日傳訊受賄選民、和陳姓、邱姓樁腳。

選民向檢方供稱，收受賄款來自陳姓樁腳，陳到案後又供稱款項來自另名邱姓樁腳，且受託以工作費名義發放，每票2000元至6000元不等之賄款予數名選民。

檢方訊後認邱姓樁腳犯嫌重大，所供與其他事證不符，且候選人本人尚未到案，有勾串之虞，22日深夜向法院聲請羈押禁見，承辦檢察官並持續深入偵辦中。

(中時 )