金門》金寧鄉代賄選案 檢方查賄再押1人

2018年11月23日 14:04 中時 李金生

金門地檢署檢察長毛有增再次強調，「凡走過必留下痕跡」、「天下沒有不透風的牆」，查察賄選絕無時限與上限，證據到哪裡就辦到哪裡。（李金生攝）

金門地檢署偵辦金寧鄉代賄選案，昨（22）日第3波行動再收押以每票3000元的代價，替某候選人買票的許姓樁腳，並發現另4名通知到案者中，有人替全家10口賣票，因坦承內情且願主動繳回賄款，訊後全部請回。

該署今年查賄已有5案共羈押禁見5人，另有11人交保候傳、9人限制出境，選後也將就幽靈人口變成投票部隊，影響選舉結果深入追查。

該署在偵辦金寧鄉代候選人及其樁腳涉嫌現金買票案時，發現有人涉及高雄市長選舉賭盤，昨再由承辦檢察官張漢森及支援查賄的台中地檢署檢察官謝珮汝、士林地檢署檢察官蔡東利、新北地檢署檢察官李冠輝人共同指揮警方展開第3波行動，共搜索1處，拘提及通知到案5人。

檢方發現許姓樁腳以每票3000元的代價為某鄉代候選人賄選，選民中還有人為一家10口代為賣票，寫下今年查賄的新紀錄。

檢方以許姓樁腳違反選罷法且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告涉犯刑法部分，因均坦承收賄，且主動表示願意繳回賄款3萬元，訊後均獲請回。

金門地檢署檢察長毛有增再次強調，「凡走過必留下痕跡」、「天下沒有不透風的牆」，查察賄選絕無時限與上限，證據到哪裡就辦到哪裡，希望有心人莫心存僥倖，也盼望鄉親勇敢檢舉賄選，協力杜絕賄選歪風。

(中時 )