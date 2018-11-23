台南》民進黨資深黨員下猛藥 透過高思博總部發聲明：讓民進黨下台

2018年11月23日 14:06 中時 曹婷婷

選前倒數最後一刻，深綠票倉鬆動頻繁，繼前副總統呂秀蓮22日晚現身前台南縣長、無黨籍台南市長候選人蘇煥智造勢晚會拋出震撼彈，痛斥民進黨完全悖離民意後，前台南市工策會總幹事、民進黨資深黨員王敏行23日再下猛藥，透過高思博競選總部呼籲，一起用選票讓民進黨下台，王敏行說，不是國民黨教訓民進黨，是人民要教訓民進黨！民進黨對此不予回應。

王敏行5月底參加民進黨台南市黨部主委選舉失利，今天中午透過國民黨台南市長侯選人高思博競選總部發表聲明，呼籲一起用選票讓民進黨下台。王敏行在賴清德擔任台南市長期間，曾出任台南市工策會總幹事，今年參加台南市黨部主委選舉，以2000多票之差，敗給現任的主委黃先柱，隨後於今年6月22日宣布退出民進黨。王敏行在民進黨內初選力挺陳亭妃，黃偉哲勝出後，改投效前台南市警察局長陳子敬，市長登記參選前一刻，陳子敬退出市長選舉並支持高思博。

聲明全文如下：

我的呼籲：讓民進黨下台，給這個黨有反省的機會

九合一選舉最後倒數，對於關心台灣民主發展、台南市民福祉的選民而言，也到最後抉擇的一刻。民進黨已被派系掌控、黨的價值早已被綁架，喪失了創黨、建黨的初衷，我在此誠摯的呼籲，不分黨派，大家一起用選票讓民進黨下台，給這個黨有反省的機會。

個人長期關心民主政治、參與民主運動，值此台南市長選前最後一天，我願提出幾點個人的看法與呼籲：

我在今年的6月22日退出曾經摯愛的民進黨，最主要的原因，是對現在的民進黨感到非常失望。現在的民進黨已被派系綁架，這個派是「黨內利益派」、「綁架價值派」，並且已經走獨裁。

回顧民進黨台南市長黨初選走來，過程競爭之激烈、刀刀見骨。不可否認，民進黨內確實有派系問題，但已獨大的新潮流，仍然強力操作，很多黨員都看不下去。在新系力挺的黃偉哲勝出、確定代表民進黨參選台南市長後，又進一步拿下市黨部主委一職，新潮流即使在地方也要黨政一把抓，「整碗捧去！」

我不忍見到這個曾經深愛的黨，因為派系嚴重傾斜失衡、走向專斷、獨裁，倉卒決定參選民進黨台南市黨部主委，雖結果以6671票敗給新系黃先柱的9079票。但在參選的過程中，走訪全市各地黨員，深刻體會到基層黨員對目前民進黨執政的兩大不滿：

第一，無數的民進黨員和關心民主人士長期力挺民進黨，並且成功的讓台灣完成二次政黨輪替，但現今綠色執政的整體表現但卻讓許多黨員失望，對民進黨執政有嚴重的失落感。

第二，許多黨員也都體認到，民進黨早已是新潮流系一派獨大。民進黨從中央到地方完全執政，外無有力的反對黨，內部又有新系獨大，在內外都缺乏制衡力量的情況下，一步步走向權力腐化。

這個黨，內外已經沒有制衡新潮流系的力量；這個黨，核心價值已經被權力綁架。如果再繼續下去，民進黨只會步向昔日國民黨的後塵，也脫離了清廉、勤政、愛鄉土的台灣核心民主價值。

九合一選舉，24日就要投票，我要非常誠懇的呼籲，「沒有反省就不會進步」，請一起用選票讓民進黨下台，給這個黨反省的機會。

王敏行 2018.11.23

(中時 )