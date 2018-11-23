台南》公投票太多 台南市市長、議員、里長、公投票共2056萬張 24日早需送達各投開票所

2018年11月23日 14:22 中時 程炳璋

台灣9合1選舉加上公投案，這次選票大爆滿，台南市共有2000多萬張選票，23日由各投開票所的主任管理員與監察員清點票數，24日一早6時30分在警車押送下送達各投開票所，因為票數多，部份公所人員雇工搬運並使用推車協助。

台南市這次共有市長、議員、里長與公投案選票，光是公投票就有10項，每項公投案各1張，公投選票共有1600多萬張，市長、議員與里長則各約150多萬張，選票總數高達2056萬張，是選舉以來最多選票的1次，光清點選票數就是大工程。

各投開票所的主任管理員與主任監察員23日上午先到區公所清點自己投開票所的選票，清點完再密封，等24日一早6時30分在警車護送下將選票搬至各投開票所。

有選務人員已發覺這次選票數多，整疊選票十分厚重，加上其他選務工具，不易搬運，有區公所24日當天特別雇工協助搬運，並自備推車。

台南市選委會總幹事林振祿表示，各區公所的選票24日一早6時30分在警車護送下送至1300多個投開票所，預計7時送達完畢。24日的投開票順序會以市長、議員與里長的選票先開（哪一項先開因地制宜），其次再開公投票。根據往年經驗，市長、議員與里長票數會在晚間7時陸續開票完成，公投票則在11時開票結束。

(中時 )