網傳以核養綠公投改為廢核 清大教授：惡意假消息

2018年11月23日 14:35 旺報 李侑珊

九合一大選綁公投即將在周六登場，網路卻有消息指出，公投項目順序遭變更，且公投第16案「以核養綠」更被中選會改為廢核，不能投下贊成票，清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸澄清，反核方在網路散布惡意假消息，以欺騙的方式，誘使民眾投下不同意票，中選會卻未出面澄清，「面對這種蓄意抹黑的假消息，中選會即便不守法，難道也不打算出面捍衛自己的清白嗎？」

葉宗洸以「君子之爭沒下文，漫天大謊到處傳」為題，指出全國性公民投票的時間已進入倒數階段，各項公投議題的領銜人與支持民眾莫不卯盡全力，宣傳各自的理念；既然是民主社會，當然也有反對方列舉不同理由，廣撒「不同意」的文宣。

葉宗洸指出，公投第16案的「以核養綠」案，是所有公投案中受到政府關切最深的案子，因為此案的主文「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉』之條文」，與當今政府的非核家園政策明顯背道而馳，公開挑戰政府能源政策的可行性，批評現行規劃缺乏務實考量。

葉宗洸提到，中選會日前公告一份政府部門理由書，文中針對「以核養綠」第16案，再度重申未來供電無虞、非核家園政策不變。不過，此一公告作為，經某一公投領銜人提起行政救濟後，最高行政法院裁定中選會違法，但中選會堅持不重新印製公報，僅於官網中撤下政府理由書，無視最高法院要求回收重製公報的判決。「中選會視法律為無物的舉措，令人嘆為觀止，不僅自傷形象，並進而損及國家的公信力。」

葉宗洸說，巧合的是，反核方在我方公開邀請以君子之爭的方式，進行以核養綠公開辯論之後，不但毫無回應，反而利用中選會被裁定違法的事件，透過網路上大量散步惡意的假消息，聲稱民眾手中拿到的公投公報，「已被中選會更改為廢核，呼籲大家不能投贊成票了」。

葉宗洸重批，此種魚目混珠的惡意假消息，只是更凸顯反核方在窮盡各種企圖阻擋本公投案的宣傳手法後，包括地震會危及核安、核災無處逃、核廢無解等陳年老調，仍然無法撼動多數民眾對於政府現型能源政策的不信任，於是「奧步」盡出，撒下漫天大謊，改以欺騙的方式誘使支持續用核能的民眾投下不同意票。

面對網路假消息的散布，葉宗洸認為，中選會不是更應該在此時出面澄清嗎？在無端被指控竄改特定公投案主文後，中選會怎可默不作聲？面對這種蓄意抹黑的假消息，中選會即便不守法，難道也不打算出面捍衛自己的清白嗎？

葉宗洸強調，公投第16案，從7月開始就未曾修訂過主文中的任何文字，呼籲社會大眾，如果不滿政府現行能源政策，將導致未來出現高電價、高空汙、高物價的經濟與環境衝擊，如果痛恨企圖以造謠影響投票行為的惡質作為，更請支持第16號公投案，投票單上記得一定蓋「同意」，讓謠言破功，讓正義伸張。

(旺報 )