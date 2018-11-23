嘉義》嘉義30多人涉賄被收押 吳芳銘：疑組織性買票

嘉義縣賄選嚴重，還有候選人神隱，吳芳銘質疑有組織系統性買票嫌疑。（呂妍庭攝）

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嘉義賄選嚴重，目前抓賄案件居全台之冠，無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘說，縣市賄選案共收押30多人，選他案多達400多件，選偵案超過130多件，案件多到檢調要增派外援人力查賄，但嘉義縣賄聲賄影，並没有因抓賄而停止，反而更嚴重，把嘉義民主聖地的光榮顏面掃地。

吳芳銘說，嘉義縣的選風敗壞其來有自，就是地方派系長期佔據政治資源，在選舉時用錢買票贏得公職，以錢換權，再以權謀錢，腐化選風和民主根基甚為嚴重，只有終結和抑制派系的發展、支持清白參選和選賢與能，才能讓政治清浄。

吳芳銘質疑，嘉縣基層村里長選舉沒人用民進黨籍選，顯示掛民進黨旗選，除對選情不利外，在民進黨又結合行動綠一起聯合競選，利用派系力量輔選擴大版圖或打擊異己以外，或許其中有個考量是，若買票被抓，避免政黨被連坐，也預防因組織性系統地買票而添加罪名入罪，罪加一等。

吳芳銘說，竹崎地區疑為同一議員候選人買票至少有4件，疑已有組織系統性買票嫌疑，檢調法院應主動進一步擴大偵辦，抓出背後主使者，端正選風。

今23日也傳出，嘉縣第6選區縣議員候選人王焜玄因樁腳涉嫌數起賄選，檢方21日緊急拘提他撲空，王焜玄的親友向檢調聲稱「候選人外出開會，選舉行程照常進行」，但檢方不排除發布通緝。

(中時 )

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