新竹賄選滿天飛 竹檢查獲4件現金賄選 最高每票5千元

示意圖。(中時資料照)

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中時
羅浚濱

新竹縣選風敗壞，賄選滿天飛，新竹地檢署22日分別查獲共件現金買票案，拘提1人、當場逮捕2人、傳喚36人 、搜索4處、自動繳回犯罪所得2萬4千元 ；檢察官諭知交保6人，向法院聲請羈押禁見獲准3人。

邱志平檢察官帶領警調專案小組，在竹北市某張姓里長候選人涉嫌以現金5千元向數位鄰長賄選，請其等支持張和王姓縣議員候選人，傳訊該張及鄰長8人，涉案人均坦承收受現金，檢察官訊後認無羈押必要，喻令張6萬5千元、1名鄰長2萬元、王姓縣議員候選人林姓助理8萬元交保候傳。

檢察官蔡宜臻查獲竹北市某林姓前任里長，透過某社區發展協會范姓理事長，以每人2千元向該協會理監事進行賄選，尋求支持竹北市某市長候選人。檢方傳訊18人，認林、范兩人涉嫌嫌疑重大且有串供之嫌，向法院聲請羈押獲准，涉嫌人主動繳回犯罪所得2萬4千元。

竹東鎮蕭姓鎮民代表候選人，透過劉姓、鄭姓樁腳以每人500元賄選，鄭於21日晚向選民交付現金時，檢察官翁貫育指揮專案小組成員當場查獲，搜索該蕭競選總務及鄭姓樁腳住處，傳訊4人。訊問後，無羈押必要，諭令蕭姓5萬元父保，劉姓、鄭姓樁腳各交保5萬元、3萬元。

竹東鎮陳姓樁腳以每人500元向選票買票，支持范姓縣議員候選人。檢察官葉子誠22展開拘提和搜索，傳訊受賄選民5人，訊後認該陳有串供之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )

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