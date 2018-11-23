國民黨新竹市主委呂學樟籲翻轉市政 全力支持許明財建設科技文化大未來

2018年11月23日 14:27 中時電子報 綜合報導

國民黨新竹市主委呂學樟籲請全力支持許明財，結合市議員候選優質團隊，大家一起來翻轉新竹市政，建設明日科技文化城大未來。許明財懇託市民能再給他一次服務機會，完成地方大建設；競選團隊前進東區車隊拜票，一路受到鄉親揮手致意熱烈歡迎。

呂學樟主委23日陪同許明財進行東區拜票，車隊一路受到鄉親揮手致意熱烈歡迎。呂學樟表示，相信市民都看到選舉公報，「不怕貨比貨，只怕不識貨」，市長參選者眾，請大家「人」比三家，全力支持票投許明財，期許新竹市一個科技文化城大未來。

圖片來源：國民黨青年部 提供

國民黨在新竹市提名許明財參選市長，登記4號的許明財絕對是最具經驗、宏觀、遠見、最值得大家信賴支持的首選。結合進軍議會的東區老將鍾淑英、張祖琰、鄭正鈐、李國璋、新秀黃文政、嚴翊琦、陳錫文等提名候選人，組成最堅強的服務與監督團隊，翻轉新竹市政，大家一起來。

許明財誠懇拜託能再給他一次服務機會，完成地方大建設。許明財強調，新竹起風了！這是一個風雲際會的時刻，乘風而起，乘勢(4)追擊；要讓新竹市的風華冠全臺，營造一個當世第一，無與倫比的幸福宜居、科技文化城市。

今天穿過歷史古蹟竹塹東門城區，一路行經新竹科學工業園區，內心澎湃要很驕傲的說：「新竹市最讚！」

圖片來源：國民黨青年部 提供

許明財指出，未來首要運用現有的建設成果，還有優勢地理區位、科技環境和經濟動能，來再造新竹市；讓新竹市不僅成為一顆臺灣閃亮的明珠，更有可能是中國「一帶一路」與歐、亞、非間的經濟平臺或通商口岸，使新竹市成為舉世聞名的觀光科技文化城！

許明財抱著服務的熱誠，要創造新竹市的大幸福，因而許下一個願望：「臺灣的大未來，就從新竹出發。」

(中時電子報)