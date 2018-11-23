台南》第1選區市議員蔡育輝力阻溪北邊緣化

2018年11月23日 15:40 中時 周曉婷

台南縣市合併升格直轄市以來，位於新營區的舊台南縣議會廳舍平時大多閒置，市議員蔡育輝爭取經費整修舊縣議會廳舍，保存議事廳功能，市府經發局設置創新育成基地及提供行政院雲嘉南中心進駐空間，希望創造三贏局面，減緩溪北邊緣化。

蔡育輝指出，根據台南市政府主計處統計資料，從99年底縣市合併後至今年6月底，原南縣溪北17區人口數減少2萬5506人，其中大新營6個區減少1萬1003人，他認為，人口快速減少是非常值得重視的問題，對地方未來發展是很大的隱憂。

蔡育輝表示，站在大新營區議員的立場，憂心若新營政治中心的地位不能保住，將使台南溪北地區能見度降低，溪北邊緣化的速度勢必更快。去年他爭取經費整修民治議事廳，除保留舊議會議事功能，並由市府經發局設置創新育成基地，可望增加工作機會並帶動地方活絡。

對於大新營區學校老舊校舍及設備，蔡育輝也全力爭取改建及增設，希望讓學子們擁有更完善的學習環境，獲得更好的學習效果。此外，爭取新營交流道涵洞重新鋪設與增加監視器、照明等道路改善工程、鹽水消防分隊新建大樓、新營客轉中心市地重畫工程與客轉中心大樓興建、新營長勝營區市地重畫工程等，蔡育輝均投注極大心力，他強調，唯有不斷強化公共建設，才能帶動地方生機，避免新營地區的沒落。

(中時 )