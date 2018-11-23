花蓮》魏嘉賢與弟弟魏嘉彥合體 最後掃街衝刺

2018年11月23日 14:42 中時 范振和

花蓮市長候選人魏嘉賢、吳韻晨夫婦車隊掃街，設法爭取更多選民認同。（范振和攝）

花蓮市長候選人魏嘉賢的太太吳韻晨抱著七個月大的小女兒參加造勢活動，引人注目。（范振和）

花蓮市長魏嘉賢爭取連任，和弟弟縣議員候選人魏嘉彥，揹負家族政治的包袱，原本魏家決定兄弟登山各自努力，23日是選舉活動最後1天，兄弟倆總算合體掃街，做最後的掃街衝刺。

魏家班是花蓮三大政治家族之一，魏東河擔任3屆縣議員，他的兒子魏嘉賢不僅追平3屆縣議員紀錄，更當選市長，任內推動複合式災難防治作業、開辦長照據點、廣設親子公園、提倡全國性休閒運動等，各項積極為，廣受好評，他希望打造花蓮市成為友善宜居城市。

魏嘉賢爭取連任，和欲角逐縣議員的弟弟魏嘉彥，揹負政治家族的包袱，兄弟倆的陣營決定先「分攻」，今天選前最後1天再「合擊」，設法掃除流言，力爭雙雙上壘為民服務。

而魏嘉賢昨晚和太太吳韻晨、6歲大女兒YOYO、7個月大的小女兒MOMO參加「團結大遊行」後，今天依舊早起站在路口拜票，另，車隊深入大街小巷懇託，途經學校、醫院時都會關閉音響，避免打擾學生上課及病人休息。

魏嘉賢與太太吳韻晨不畏寒風，站在車上懇託拜票，而魏嘉彥也緊跟在後，攜手掃街。「真心意，繼續拚」的魏嘉賢希望大家能力挺，讓他持續為市政打拚，也能支持擔任兩屆市民代表，如今想更上一層樓的魏嘉彥為民發聲。

(中時 )