警政署長主持選舉維安專案會議 確保投票「3平」

警政署長陳家欽23日指揮主持選舉治安維護工作聯合指揮所專案會議。(林郁平翻攝)

友善列印
中時

警政署長陳家欽在23日投票日前夕，親自坐鎮指揮主持選舉治安維護工作聯合指揮所專案會議，同步與各直轄市、縣市政府警察局首長及相關單位人員視訊，陳家欽除肯定同仁在選前查獲各類賄選444件2928人(含選舉賭盤11件29人)、選舉暴力493件660人，對淨化選前治安環境的努力與貢獻外，更要求各警察局在選前最後關鍵階段，仍應縝密規劃各項維安勤務，審慎周延警力部署，務必確保「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大工作目標。

陳家欽表示，各候選人的掃街拜票、選前之夜造勢等相關活動，警政署秉持嚴密部署，做到維安工作滴水不漏之原則，防範各種可能的危害發生，預擬處置腹案妥適因應。

近日網路出現各種危安或不實訊息，例如候選人人身安全危害、走路工等等，企圖製造恐慌及混淆視聽，這些已構成犯罪要件，刑事局及各地方警察局對於此類案件均受理偵辦，並公布偵辦結果，若尚未結案者將繼續查處，並對外說明。呼籲民眾不要任意散播危安或不實訊息，造成社會不安，若有任何情資，也請提供警察機關偵辦，對於候選人的人身、重要機關處所的安全，警政署及各地方警察局會做好萬全維安工作。

本次九合一選舉，包括10個公投案一併辦理，選舉人數眾多，各投開票所依其空間規劃，動線與往年不同，如果發生選務糾紛，各投開票所警衛人員及現場事故處理小組，都會適時協助選監小組及主任管理員，並確保投開票所30公尺內淨空，維持投票工作順暢進行。

此外，警政署表示本次選舉投開票日，除投開票所派遣警衛人員16309人、協勤民力23901人、機動處理組5756人，協同執行投開票所及周邊安全維護工作外，全員亦投入轄內治安與交通安全，確保投開票選務工作順利進行。另外，陳家欽也強調，開票結束後，全國警察仍持續投入治安穩定工作，呼籲民眾冷靜理性面對開票結果，全民都有責任，共同在安全、平順的前提下，完成這次九合一選舉，如有任何蓄意破壞、攻擊或藉端從事暴力者，一定嚴正執法，依法嚴辦，首從一律均追究到底，決不寬貸。

(中時 )

新竹賄選滿天飛 竹檢查獲4件現金… 選前震撼彈 新北市議員候選人2度…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。