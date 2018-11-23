警政署長主持選舉維安專案會議 確保投票「3平」

2018年11月23日 15:17 中時 林郁平

警政署長陳家欽在23日投票日前夕，親自坐鎮指揮主持選舉治安維護工作聯合指揮所專案會議，同步與各直轄市、縣市政府警察局首長及相關單位人員視訊，陳家欽除肯定同仁在選前查獲各類賄選444件2928人(含選舉賭盤11件29人)、選舉暴力493件660人，對淨化選前治安環境的努力與貢獻外，更要求各警察局在選前最後關鍵階段，仍應縝密規劃各項維安勤務，審慎周延警力部署，務必確保「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大工作目標。

陳家欽表示，各候選人的掃街拜票、選前之夜造勢等相關活動，警政署秉持嚴密部署，做到維安工作滴水不漏之原則，防範各種可能的危害發生，預擬處置腹案妥適因應。

近日網路出現各種危安或不實訊息，例如候選人人身安全危害、走路工等等，企圖製造恐慌及混淆視聽，這些已構成犯罪要件，刑事局及各地方警察局對於此類案件均受理偵辦，並公布偵辦結果，若尚未結案者將繼續查處，並對外說明。呼籲民眾不要任意散播危安或不實訊息，造成社會不安，若有任何情資，也請提供警察機關偵辦，對於候選人的人身、重要機關處所的安全，警政署及各地方警察局會做好萬全維安工作。

本次九合一選舉，包括10個公投案一併辦理，選舉人數眾多，各投開票所依其空間規劃，動線與往年不同，如果發生選務糾紛，各投開票所警衛人員及現場事故處理小組，都會適時協助選監小組及主任管理員，並確保投開票所30公尺內淨空，維持投票工作順暢進行。

此外，警政署表示本次選舉投開票日，除投開票所派遣警衛人員16309人、協勤民力23901人、機動處理組5756人，協同執行投開票所及周邊安全維護工作外，全員亦投入轄內治安與交通安全，確保投開票選務工作順利進行。另外，陳家欽也強調，開票結束後，全國警察仍持續投入治安穩定工作，呼籲民眾冷靜理性面對開票結果，全民都有責任，共同在安全、平順的前提下，完成這次九合一選舉，如有任何蓄意破壞、攻擊或藉端從事暴力者，一定嚴正執法，依法嚴辦，首從一律均追究到底，決不寬貸。

(中時 )