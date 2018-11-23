選前震撼彈 新北市議員候選人2度涉賄 約談未到案遭拘提

歐姓候選人22日還在土城車隊拜票，卻因傳喚為到遭檢方發出拘票準備拘提。（陳俊雄攝）

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歐姓候選人22日召開記者會表示「清白參選」，但不到1天就被地檢署發出拘票拘提。（陳俊雄翻攝）

新北市議員歐姓議員候選人因疑似涉及賄選，新北地檢署連絡後遲未到案，正式發出拘票拘提，新北地檢署襄閱主任檢察官林宏松表示，由於歐有部分案情有待釐清，卻又遲未前往說明，承辦檢察官才會簽發拘票準備將他拘提到案。

選舉到了尾聲，新北市不分選區更是「賄聲賄影」，這名歐姓市議員候選人傳言透過許多社團招待選民前往高雄2天1夜旅遊，疑似賄選，對此該名候選人還特別在22日下午召開記者會，說明自己是「清白參選」。

歐姓候選人發出新聞稿表示，「四年前被人陷害、抹黑，最後被法院以「預備賄選」罪判決，雖然知道自己被冤枉抹黑，但也只能尊重法官主觀的心證。此次大選，認真踏實、清清白白來爭取民眾的支持與認同，來爭取為鄉親服務的機會。」

歐姓候選人還聲稱，同選區有其他候選人「以選舉奧步散發假消息，在網路上刻意以抹黑造謠的方式，將四年前的新聞事件，以移花接木、魚目混珠的方式，在LINE群組、網路及社交媒體上散播，並以耳語的方式，誆稱檢調已再次約談歐金獅與其夫人並交保候傳，企圖混淆視聽」，除了祭出100萬元獎金揪出主謀，還打算在上午前往地檢署提告，但他最終並未現身。

新北地檢署日前傳喚多位證人調查歐男涉及賄選案，並準備將他傳喚到案說明，但歐卻行蹤不明，為此新北地檢署也已發出拘票，要將歐拘提到案說明。

巧合的是，歐姓候選人在4年前選舉投票前3天，被新北地檢署查獲預備賄選還遭收押，這次又在選前因疑涉賄選遭到拘提，也為選情投下震撼彈。

(中時 )

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