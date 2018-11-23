餓賊竊走阿嬤手提袋 只為1包香噴噴的麻醬麵

2018年11月23日 15:10 中時 陳淑芬

20歲陳姓男子因投資獲利不穩，每天省吃儉用只吃晚餐，日前肚子餓外出覓食，在社區電梯口看到住戶暫放裝有麻醬麵的手提袋，受不了誘惑，竟趁隙偷走大快朵頤，71歲的吳姓婦人發現袋子失竊報警。第一分局繼中派出所警方過濾監視影像無所獲，眼尖警員過濾電梯停留樓層，智逮竊賊送辦。

台中市第一警分局繼中派出所日前獲報民眾手提袋失。吳婦指稱，她傍晚在麵攤買麻醬乾麵回家，上樓時剛好遇到管理員，將乾麵、現金和手機裝進手提袋，放在電動車籃子，上前打招呼聊天，一轉頭竟發現袋子不見了，因手機內存有很多重要電話號碼，拜託警方協助尋回。

警方查訪管理員及住戶都表示沒看到竊賊，員警不氣餒逐一過濾周邊監視器，卻都因為影像模糊而無所獲，靈機一動透過電梯樓層顯示影像跳動次數，比對竊賊可能出沒樓層，隔天就逮到涉嫌偷竊的陳男。

陳男坦承偷竊，他將積蓄拿去投資生意，但獲利不穩定，省吃儉用每天只能吃晚餐，當天傍晚因餓得受不了外出覓食，沒想到，一出電梯就看到手提袋、還飄出濃濃的麻醬香，附近無人，他順手拿走手提袋，到附近的巷子把麻醬麵吃完，袋子就丟在對街騎樓角落處，堅稱沒有偷錢。

員警循線搜尋，果然找到吳婦失竊的袋子，隨即通知她前來認領，訊後，將陳男依竊盜罪函送偵辦。

(中時 )