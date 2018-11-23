影》她不知我賣了她 為圖溫飽 母9萬賣女兒

2018年11月23日 14:51 中時電子報 吳映璠

阿富汗正經歷一場嚴重乾旱，四年來降雨不足，農作物全部枯死、牲畜散離，當地居民因嚴重飢荒被迫離開家園，令人難過的是，住進難民營也不見得獲得溫飽，一位婦人為了養活一家五口，以9萬台幣賣掉6歲女兒，不過至今只收到2,000元，而這種情況在當地還是常態。

阿富汗西部地區面臨嚴重乾旱，居民因飢荒被迫離開家園，住進難民營。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西部省分赫拉特（Herat）近郊難民營裡住著受嚴重乾旱被迫離開家園的居民，瑪馬蓮（Mamareen）帶著三個孩子離開家園來到這裡，但因長期饑餓，她不得不以3,000美元價格將6歲大女兒艾奇拉（Akila）賣給別人當童養媳，這個價格相當於新台幣92,000元，不過至今對方只支付70美元，約新台幣2,100元。

阿富汗西部地區面臨嚴重乾旱，居民因飢荒被迫離開家園，住進難民營，不過飲食問題仍未解決。（圖／路透社）

瑪馬蓮悲傷表示女兒不知道自己被媽媽賣了，「但是沒有辦法，不管是哭是笑，她都必須去。」

CNN訪問買下艾奇拉的買主納吉穆丁（Najmuddin），原來也是一位受飢荒所迫離開家園的難民。納吉穆丁視這筆交易為慈善行為，他說買賣小孩在這裡很常見，「老翁與小女孩結婚也發生過。」

納吉穆丁表示自己也很窮，但是瑪馬蓮一家處境更苦，沒有食物沒有水，至少自己還能慢慢把這筆錢付清，「可能兩到三年吧。」

據聯合國統計，阿富汗西部地區發生的長期乾旱已促使275,000人被迫離開家園。阿富汗過去內戰不斷，不過嚴重乾旱導致2018年的難民人數已遠超過區域衝突產生的難民人口。瑪馬蓮的丈夫就是在戰爭中喪生。

(中時電子報)