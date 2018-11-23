高雄》韓國瑜掃街「貪食蛇」車隊 綠營狂轟飆車族、「 8＋9」

2018年11月23日 15:01 中時電子報 邱文秀 、 黃鈺潔

國民黨高雄市長候選人韓國瑜(中)23日到高雄市藍營票倉左營、楠梓區掃街催票。(陳怡誠攝)

韓國瑜(左二)23日到高雄市藍營票倉左營、楠梓區車隊掃街催票，果貿社區熱情民眾夾道替韓國於加油打氣。(陳怡誠攝)

高雄市長參選人韓國瑜車隊掃街拜票，民眾自動騎車加入隊伍，機車潮綿延超過數公里，像極了經典手機遊戲「貪食蛇」，PTT網友驚呼這等級，只有當年陳水扁的「民主貪食蛇」可比擬。然而，綠委王定宇批評逆向行駛、霸占道路、飆車橫行。《三立》也引用PTT網友留言，報導車隊傳出帶掃刀，批評韓國瑜帶頭飆車等。

韓國瑜車隊掃街都能掃成「移動型造勢晚會」，不少韓粉騎著機車或開車並自備國旗、汽笛和手板，沿路跟隨掃街車隊一起為韓國瑜加油打氣，韓國瑜的車隊抵達現場，熱情民眾就燃起鞭炮，高喊「韓國瑜凍選」等口號。

尤其是下班後「韓粉」大爆發，透過臉書、Line掌握韓國瑜車隊行進狀況，《TVBS》直播掃街都能吸引近6萬人線上觀看，甚至有人打賞。下班的群眾騎著車跟上掃街，車隊愈拉愈長，像極了經典手機遊戲「貪食蛇」，最後人數更多到網友說已變成「貪食龍」的地步。

《三立》新聞報導，韓國瑜掃街擾民，車隊移動時充滿刺耳聲響、按喇叭、逆向行駛、闖紅燈。並連線綠委王定宇，王定與批評「街頭上只要是支持韓國瑜，法律就沒有用的概念。逆向行駛、霸占道路、飆車橫行。以前南台灣被飆車族凌虐過記憶都還在。」

《三立》主播也質疑，韓國瑜掃街「貪食蛇」，是民眾自發性行為，還是被動員來的， 並根據PTT某篇文底下的「一句網友留言」說「傳出有人帶掃刀」。《三立》主播批評，韓國瑜帶頭飆車，竟然還回應車隊是民眾自發性，韓國瑜連掃街車隊都管不了，還要管高雄什麼。

PTT政黑板也有網友發文，批評韓國瑜掃街車隊都是「 8+9」(宮廟八家將)。韓粉回擊留言「原來燒房子的比較高檔」、「黑道 詐騙 吸毒 現在又多了一個8+9選項?」、「沒錯 騎腳踏車的阿嬤也是8+9」、「你最高尚，別人都8+9」、「我也跟著騎 原來我也是8+9」、「可是你所謂的8+9沒有去燒人家的房子耶」、「今天我才知道原來我的職業是8+9」。

(中時電子報)

《三立》也引用PTT網友一句留言，報導韓國瑜掃街車隊傳出帶掃刀，批評韓國瑜帶頭飆車等。(Youtube截圖)

《三立》也引用PTT網友留言，報導韓國瑜掃街車隊傳出帶掃刀，批評韓國瑜帶頭飆車等。(Youtube截圖)

綠委王定宇批評韓國瑜掃街車隊民眾逆向行駛、霸占道路、飆車橫行。(Youtube截圖)