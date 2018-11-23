中市府贈各家戶生廚餘桶「綠圓寶」，12月起分批分區發放

2018年11月23日 16:32 中時 盧金足

全國最大生質能源廠台中外埔綠能生態園區已於10月底完工，未來園區將收集台中市各家戶的生廚餘，採用厭氧技術進行發電。為方便市民收集生廚餘，台中市政府特別設計生廚餘專用桶「綠圓寶」，12月起將發送至台中市97萬家戶，一戶一桶，讓全民一起攜手開創綠電，落實循環經濟。

環保局指出，台中市外埔綠能生態園區是全國最大的綠能發電廠，未來全量運轉後，預計每年可發電約3377萬度，提供近萬戶1年的用電；每年還可減少1萬7834噸二氧化碳排放量，相當於種下87萬棵樹的固碳量，等同7座台中都會公園。

由於台中市人口持續增加，垃圾量也逐年成長，如果將可以作為生質能源料的「生廚餘」收集起來發電，不但可以有效減輕焚化爐的負荷，也能「物盡其用」，將垃圾變黃金，開創循環經濟。

為了方便市民收集生廚餘，凡於今年11月底前設籍於台中市的家戶都可以收到「綠圓寶」，1戶1桶，由於台中市約有97萬戶，生廚餘專用桶數量龐大，因此「綠圓寶」採分批製作、分區發放，採4階段分發。

第1階段以外埔綠能生態園區為中心周圍區域優先發放，自今年12月起，分別發放至外埔區、大甲區、大安區、后里區、豐原區、潭子區、大雅區、神岡區、石岡區、新社區、東勢區、和平區、清水區、沙鹿區、梧棲區及龍井區等16區。

第2階段於明年1、2月份發放，區域為大肚區、烏日區、大里區、霧峰區及太平區等5區；第3階段於明年3月發放，區域為北屯區、西屯區、南屯區等3區；第4階段於明年3月下旬及4月份發放，區域為西區、北區、中區、東區及南區等5區。

環保局長白智榮表示，「綠圓寶」生廚餘桶於配送一周前，將聯絡各里辦公室通知送抵日期，配送前兩天會再次跟各里辦公室確認，「綠圓寶」送至指定地點後，將請里長通知里民發放時間，發放日期為7天，民眾可至各里辦公室、指定地點領取或由里長請鄰長協助發放到各家戶。

(中時 )