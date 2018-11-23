高雄》陳其邁陣營國際記者會 控選舉充滿暗黑勢力

民進黨高雄市長候選人陳其邁陣營23日下午舉辦國際記者會。（林宏聰攝）

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民進黨高雄市長候選人陳其邁陣營23日下午舉辦國際記者會，由立委趙天麟、劉世芳出面，日本朝日新聞記者詢問，民進黨府院黨三巨頭蔡英文、賴清德、陳菊選前1天都在高雄幫忙，是否代表黨內有高度危機感，趙天麟回答說，早就有強烈危機感，但會努力到最後一刻，對選情審慎樂觀。

這場國際記者會，參加者包括日本NHK、朝日新聞、共同通信社中國總局及新加坡channel 8等外媒。

記者會以控訴暗黑勢力為主軸，陳陣營發言人趙天麟強調，來自境外的假消息、假新聞充斥，試圖影響台灣選舉，而對手韓國瑜的掃街車隊聚集許多機車在街頭狂飆，打擾市民安寧；他對於民進黨支持者在高度壓力下，仍保持平和理性，感到非常敬佩。

日本NHK記者提問說，滿看好陳其邁能當選，若真的當選，讓他能獲勝的原因有哪些？但NHK也追問，有些媒體認為選情陷入膠著，陳陣營是否有信心？或也認為是一場苦戰？

陳其邁競選總幹事召集人劉世芳回答，因選前10天不能公布民調，只能說選情膠著，選戰以來受到境外假訊息、中央執政反年改衝擊之外，候選人始終執著於高雄是個光榮的城市，要延續建設，同時訴求不分朝野團結，才能讓高雄建設得更好，高雄過去發展確實有些需要檢討，但陳其邁用包容多元讓城市顯現光芒，也希望投票獲得市民多數肯定。

劉世芳補充說，台灣有選舉以來經過2、30年，相信選民最後會回歸理性，判斷市府需要什麼人才，有信心陳其邁嫻熟市政願景、有牛肉而不只有口號，相信激情會過去，相信市民會做出做好選擇。

現場也公布最後競選影片「守護基層相信高雄」，主軸是高雄市民是這座城市的主人，以市民角度出發，包括海產店大廚、髮型設計師、汽車修復師傅、市場攤販、營造工地主任、計程車司機，詮釋對高雄的想像，也強調他們的認真就是高雄精神。

(中時 )

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