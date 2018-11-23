新北》每天3萬步拜票　張晉婷誠意感動選民

2018年11月23日 15:07 中時 吳岳修

選戰進入最後倒數時刻，新北市議員候選人張晉婷每天步行3萬步，用腳走遍新五泰林大街小巷，要用誠意與毅力感動選民，名嘴吳國棟也陪同拜票，張晉婷說，她很感恩家人及鄉親支持與疼惜，陪伴她以堅強態度面對過去挫折，呼籲選民再給她一次機會，力拼增額議員席次，為大新莊地區翻轉新契機。

張晉婷說，新五泰林地區因為資源分配失衡，加上與新板特區的都會城鄉差距問題，讓新五泰林發展力道不足，她希望藉由監督加速地方建設與社會福利，深耕區域發展來活化地方產業經濟發展，縮短城鄉差距。

張晉婷提出她的市政規畫政見，新五泰林發展著重在公共交通運輸服務的改進，尤其五股因為大眾運輸系統不便，造成發展受限，如果五股與泰山區的輕軌早日進駐，新莊塭仔圳重劃就能順利啟動，絕對有助於帶動周邊環境繁榮發展，再配合推動新莊知識產業園區發展，就能增加在地多元就業的機會，讓經濟更為活絡。

張晉婷同時極力推動「夜光天使點燈計畫」，要讓弱勢孩子得到妥善照顧，引導孩童走向光明與正向發展；力促老人共餐的規畫，用一台餐車維繫社區老人，協助長者們走出孤獨的生活圈；由張晉婷開辦的手作課程，緊緊維擊社區婆婆媽媽的感情，提昇婦女們身心靈養成，從手作走出一片天。

張晉婷強調，她從逆境中崛起，很珍惜每一次為民服務的機會，在卸任議員期間不斷充實自己，未來要將自己所學奉獻給地方，她很感謝家人的全力支持，子女們也都能體諒她的辛苦，讓她無後顧之憂全力拚選舉，「新泰五林需要會做事的人，推動地方活起來，才有機會翻轉新契機！」

(中時 )