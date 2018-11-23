新北市第一家失智者團體家屋在新店安康啟用

2018年11月23日 16:32 中時 葉書宏

團體家屋窗明几淨有家的感覺。（葉書宏攝）

新北市副市長呂衛青（右）為失智症照護貼上最後一塊拼圖，左起為林恆毅院長、張錦麗局長。（葉書宏攝）

新店安康失智者團體家屋啟用，右起林恆毅院長、呂衛青副市長、洪山川主教、張錦麗局長。（葉書宏攝）

新北市老年人口高達53萬多，依失智症盛行率推估，全市約有4萬個失智症長輩，市府持續推動相關政策，以延緩長輩老化，包含推動老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心、動健康等，並為失智失能長輩建構照顧體系和服務網絡，包含設立失智共照中心、瑞齡學堂、小規模多機能日照等，23日再度於新店耕莘醫院安康院區，與天主教耕莘醫療團隊攜手合作，成立新北市第一個失智症團體家屋，為整體失智照護網絡完成最後一塊拼圖。

啟用儀式前，由天主教耕莘醫療財團法人董事長洪山川主教，帶領全體醫療團隊和社區長輩一起禱告，希望所有照顧服務員都能秉持主愛世人，喜悅服務。隨即由新北市副市長呂衛青、社會局長張錦麗、衛生局副局長高淑真和新店耕莘醫院院長林恒毅等人，一同揭開失智症團體家屋的模型，並貼上失智照顧體系拼圖。

一位丘姓家屬上台分享表示，她的母親今年89歲，2年多前因為一些行為異常，她帶母親就醫，經醫生確診為失智，她擔心母親有一天會不認得她，開始上網搜尋相關資訊，所幸新北市政府開辦瑞齡學堂，她參加各種講座，慢慢對失智症有些了解，現在帶著母親參加銀髮俱樂部各項健康促進活動，她也到醫院來當志工，提供一些經驗給其他家屬參考。

呂衛青表示，新北市65歲以上老年人口已達53萬2350人，佔全市人口13.33%，有長照需求的人口已超過10萬人，另依失智症盛行率推估，約有4萬個失智症長輩，市府8年來持續推動各種延緩長輩老化的政策，包含老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心、動健康等，希望讓長輩在地安老，在地就養，健康樂活。

呂衛青表示，為了照顧失智失能的長輩，新北市除了成立38家公共托老中心日間照顧外，另外設立失智共照中心、瑞齡學堂、小規模多機能日照等，並結合8家醫院醫療照護服務和社區網絡，打造一個友善照顧的環境，其中新店耕莘安康便是新北市專為失智症設立的團體家屋。

新店耕莘醫院院長林恒毅表示，耕莘醫院不只是醫療，也看見社會的需求，因此才會成立護理之家，幫忙照顧長輩，另外考量有些家屬不願意將長輩送入一般的護理之家，因此在社會局和衛生局的協助下，設立失智者團體家屋，營造有如家的友善環境，讓失智長輩可以自在的生活，看電視、玩桌遊。

新店耕莘安康團體家屋共有8間房9張床，其中1間為雙人床，適合夫妻同住。家屋內有無障礙衛浴設備，簡易廚房、吧檯、交誼廳，各房間均有開窗面向青山，窗明几淨，並安排有各項健康促進課程，以3比1的照顧人力，讓失智長輩可以安心就養，家屬也能放心託付。

(中時 )