台東》甚麼都沒有也是種特色 黃治維：打一場乾淨的選戰

2018年11月23日 15:31 中時 楊漢聲

年底9合1大選進入最後倒數，各候選人宣傳車滿街跑，掃街車隊煙硝四起砲聲隆隆，力圖做最後衝刺，台東縣議員第1選區候選人 黃治維卻是不同以往，要打場不1樣的選戰，沒有宣傳車、沒有布條旗幟、沒有競選文宣品、沒有競選總部成立、沒有造勢活動、沒有拜票動員，唯有1顆熱忱為選民服務的心，來參這場選舉！

新生里里長黃治維轉換跑道投入這次縣議員選舉，年僅36歲的他，是這次台東縣最年輕的縣議員參選人，4年前投身政治這條路，即期盼能翻轉台東，打場不1樣的選戰，為台東帶來改變。

黃治維表示，這次選舉他沒有宣傳車、沒有布條旗幟、沒有競選文宣品、沒有競選總部成立、沒有造勢活動、沒有掃街動員，甚麼都沒有也是1種特色，就是要主打：「乾淨政治、清廉選舉」。

「樽節選舉經費」，黃治維強調，他認為候選人不該花費過多金錢在選舉上，選舉不該是經費的比拚，唯有不斷的樽節支出，壓縮競選經費，用最少的支出獲得勝選，才是政治的根本，也認為民眾應該檢視過去4年的施政成績，是否真正為人民服務、傾聽民眾心聲及落實選舉政見，這才是真正的選賢與能。

黃治維強調，他身為這次最年輕的縣議員候選人，他要打1場不1樣的選戰，乾淨政治及清廉選舉是他從政的主要2大訴求，希望未來能作為年輕人有意參選的最佳典範，「改變台東的政治由我們以身作則。」

(中時 )