自爆競選歌曲價碼喊「真便宜」丁守中發聲明致歉

2018年11月23日 15:42 中時 楊佳穎

國民黨台北市長候選人丁守中日前接受節目專訪時提到競選歌曲《台北的未來在手中》，自爆這條歌僅要兩萬多塊錢，還直呼「真便宜耶」「效果太高了」；創作團隊OC Music今則在臉書發出聲明，直言「我們認為身為創作者有些界線被踰越了」「希望大家都能尊重專業」。對此，丁守中下午也在臉書回應，讓創作者有不被尊重的感受，感到非常抱歉。

丁守中日前上網路脫口秀節目《博恩夜夜秀》，面對主持人詢問是否參與競選歌曲的企劃過程，丁笑稱自己其實完全沒參與，都是年輕人在搞的，更自爆「很便宜」，只要兩萬多塊，「真便宜耶！這個效果太高了」。

創作團隊OC Music今則在臉書發出聲明，直言「我們認為身為創作者有些界線被踰越了」，首先，丁守中選擇公開講出合作預算，還講錯（差很多），已令人感到無奈，之後又說出「真便宜耶！效果太高了」的態度，更是令人心寒，難過之餘也擔心是否有其他創作者也深受其困擾。

OC Music又說，團隊為丁守中寫出了一首歌，「一首對你來說很便宜、效益很好、CP值很高的一首歌，換來的是這樣的感想，著實感到錯愕」，而為保護團隊名譽，選擇在選舉投票前發出聲明稿，「因為我們認為選舉過後將沒有什麼人會看重或在乎」「我們希望大家都能尊重專業」。

對此，丁守中也隨即在臉書表示，日前提到競選歌曲只花兩萬塊，但經幕僚提醒，實際上是超過這個金額不少；針對在節目上的口誤，要向大家澄清，並對創作者致歉，另外，在節目上提到歌曲「便宜、效果很好」，讓創作者有不被尊重的感受，自己也感到非常抱歉。

丁守中接著說，這首歌曲剛公布時，是團隊的幕僚大合唱的歡樂版，引起一些網友的負面意見，也有歌手出來批評這首歌曲，但這首歌能巧妙地將自己的故事與政見結合，「這是創作者的專業，我真的很喜歡這首歌，原唱版發佈後也頗受好評」。他也強調，OC Music是很優秀的團隊，透過歌曲，讓許多年輕朋友接觸到自己的政見，「我對OC Music再次表示由衷的感謝」。

(中時 )