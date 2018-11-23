基隆》發氣球拚選戰 藍綠無黨議員大車拚

民進黨基隆市暖暖區議員林明智（中）擔任議員3年多來，勤跑大大小小的會勘400多場，選前之夜卯足全力，掃街拜票，爭取支持。（張穎齊翻攝）

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國民黨基隆市中正區議員呂美玲（右一）為拚連任，在義二路水果行發放氣球，爭取中正區民眾支持。（張穎齊翻攝）
無黨籍基隆市七堵區議員張耿輝（中）在七堵市場掃街，並高喊「無色覺醒，民意做主！」的口號，爭取支持。（張穎齊翻攝）

選舉進入尾聲，基隆市議員為拚勝選，紛紛出招，民進黨暖暖區議員林明智今（23）日白天隨著市長林右昌掃街拜票，晚間更將在公園舉行氣球大遊行；國民黨中正區議員呂美玲不約而同，也在市場拜票、發放氣球；無黨籍七堵區議員張耿輝也是在市場掃街，並大喊「無色覺醒，民意做主！」的口號，在最後關頭卯足全力。

「我愛暖暖，讓暖暖更好！」林明智為拚連任，擔任議員3年多來，勤跑大大小小的會勘400多場，參加舉辦了200多場免費有氧運動，並向中央、市府爭取了累計2億多元經費，用來改造暖暖，深獲市長林右昌、立委蔡適應器重。

林明智將於選前之夜，選擇則在暖暖白公園舉辦氣球大遊行，邀集民眾攜家帶眷、共襄盛舉，與以往造勢會相比，格外溫馨，希望憑著「政績牌」，爭取連任。

擔任4屆、16年議員的呂美玲，問政風格強悍、言詞犀利，在基隆市議會有「小辣椒」之稱，經常讓綠色執政的基隆市政府以及綠營議員，領教過她的「厲害」。敢衝敢言的她在選前一天，展現與在議會時截然不同的「親和」形象，站在義二路水果行發放氣球，爭取中正區民眾支持。

「無色覺醒，民意做主！」連續蟬聯4屆議員的張耿輝，在選前一天，到七堵市場掃街拜票。曾在國民黨服務30餘年的他，因為看不下去藍營市長對基隆沒有做出建設上的改變，2011年憤而退黨，以無黨籍身分繼續針砭時弊，但眼見綠營執政後，市政仍有待加強，他秉持著「不論藍綠，該罵就罵」的信念，持續為民服務。

(中時 )

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