基隆》遭控文宣夾帶千元優惠卷 謝立功學韓國瑜「用愛包容不提告」

謝立功遭控賄選，下午舉行記者會澄清。（李怡萱攝）

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民進黨基隆市議員候選人鄭文婷、張顥瀚今（23）日早上到地檢署按鈴申告，指國民黨基隆市長候選人謝立功發送的文宣小冊夾帶數千元優惠券，違反選罷法。謝立功表示，看到國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前選擇愛與包容不提告，自己也一直強調快樂、乾淨選舉，決定不再提告。

鄭文婷上午表示，謝立功最近發放的文宣小冊內夾帶折價券，涉嫌違反公職人員選舉罷免法；謝立功已知道自己違法，小冊才會出了3種版本，從完全沒有任何遮掩顯示折價券內容，到用紅筆把折價內容遮掩，甚至乾脆蓋上優惠取消字樣。

謝立功陣營今日下午舉行記者會澄清，文宣內夾帶優惠券目的是希望能活絡商機，因為很多民眾提到這幾年經濟不好，才會搭著小冊推出優惠券，希望更多人能看到基隆的店家。

至於是否對鄭文婷、張顥瀚提告，謝立功說，看到國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前選擇愛與包容不提告，自己也一直強調快樂、乾淨選舉，決定不再提告。「彼此告來告去，社會的團結和諧將受到影響！」

「為何選在投票日前一天告發，是要我們無法及時回應嗎？」謝立功說，文宣小冊已發出快1個月，如果有問題應該早就被告發，今天原本安排的掃街行程已受到干擾，呼籲市民認清事實真相，也拜託市民明天一定要出來投票，沈默的大眾會使得奧步不斷出現，使用奧步的政黨絕對不是進步的政黨。

謝立功表示，團隊曾事先討論，認為小冊不涉及賄選決定繼續發送，後來雖有改版，是因為有店家受到關切，為了避免造成店家困擾，才會取消優惠券。至於印刷數量和店家受到關切的具體內容，則不太清楚。

(中時 )

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