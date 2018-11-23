選戰倒數！7-ELEVEN門市備戰 規模僅次跨年

2018年11月23日 16:32 工商 劉馥瑜

7-ELEVEN選舉熱點周邊門市，全面加強礦泉水、飲料、鮮食等備貨量。（圖／業者提供）

近來氣溫降低，7-ELEVEN統計護唇膏銷量已較去年同期增2成。（圖／業者提供）

選戰倒數計時！7-ELEVEN宣布，今明（23、24）兩日，在全台選前晚會會場、競選總部及投開票所，周邊約100間7-ELEVEN門市已全面備戰，增加礦泉水、飲料、三明治、CITY CAFE等商品備貨量，部分門市備貨量更僅次於跨年，預估選舉熱點周邊門市來客數將明顯增加，單店業績可望較平日再成長2～3成。

7-ELEVEN表示，在上周高雄鳳山的造勢晚會中，現場湧入10萬人潮，據內部銷售統計，附近門市來客數倍增，分別在19點前、22點後出現銷售高峰，熱銷品類前3名是常溫飲料、CITY CAFE及方便食用的熱狗，更帶動門市業績較平日暴增5～6成。

除了選前之夜，7-ELEVEN也預估周六投票日當天，全台氣候轉趨溫暖，出門投票的人潮將從一早開始進入各開票所，並持續到晚上公布開票結果，因此，投開票所周邊門市將強化早餐組合及鮮食商品，如CITY CAFE、御飯糰、三明治、麵包等品項；此外，選後各參選人的晚會活動現場，周邊門市也將強化礦泉水、運動飲料、常溫茶飲等商品2～3倍的備貨量，並增加門市人員支援，以滿足民眾所需。

值得一提的是，這次選舉成功引起話題的蜂蜜檸檬水，也在7-ELEVEN賣出好成績！業者說，7-ELEVEN自有品牌「蜂蜜檸檬水」，在辯論後一周熱賣20萬瓶，業績更成長3倍，並進一步帶動另一支產品「蜂蜜水」熱銷，業績也增2成。

同時，近來因氣溫降低，目前護唇膏銷售業績已年增2成，加上近日引爆「護唇膏之戰」，11月至今已銷售超過2萬支，許多門市也加強備貨量較平日多1～2倍，7-ELEVEN還將於12月5日推出護唇膏指定品項第2件6折，期能搭上選舉話題，再吸引一波搶購熱潮。

(工商 )