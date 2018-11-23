評選後情勢？黃創夏斷言：民進黨、小英下場淒涼！

總統蔡英文。(圖／本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

今天就是選前之夜，過去幾個月來的紛紛擾擾也將畫下句點，11月24日投票日，選民即將投下神聖的一票，做出最後判決，資深媒體人黃創夏表示，不管開票結果如何，民進黨在數字上就是退步，就是敗，而且是「傷筋凍骨」的慘敗！「蔡英文會比當時的陳水扁更淒涼！」。

黃創夏在《NowNews新聞》投書表示，今年2018大選，韓國瑜旋風讓泛藍士氣大振，2014年300萬失落的泛藍群眾傾巢而出，民進黨除了縣市首長勢必失利之外，地方基層選舉也必然成果大幅失落。而為了即將展開的立法委員大選，有「狼性」的民進黨立委為了自救和確保被提名，蟄伏已久的民進黨內各派系的對抗和鬥爭，即將引爆。

他認為，而戰火首當其衝的就是「新潮流」，本該穩如泰山的高雄怎會連連失利？在此背景之下，原本薄弱、孤單，只靠文青和特定社運團體支撐的「英派」絕對搖搖欲墜，黃創夏分析，蔡英文為了掌控而結盟的「花系」將成眾矢之的；而「新潮流」在黨內群敵環伺下，一向鬥性更堅定，更可能想要把「儲君扶正」，2020年用賴清德取代蔡英文的呼聲，將在2019上半年造成更多紛擾。

黃創夏表示，對於韓國瑜現象，已經激勵了國民黨內的青壯人馬，自己的前途自己拚，國民黨過往排班論輩的「大老」文化正要崩潰，奉韓國瑜馬首是瞻的「老大」文化，有實力就敢大聲，各種人馬紛起之下，立委的提名，甚至總統參選人的提名，都將要重新洗牌，絕對不會是吳敦義、朱立倫和馬英九「三個夕陽」能說三道四。

他還說，局勢詭譎多變，而首當其衝的，就是蔡英文政權之崩潰將會很慘烈，甚至，蔡英文很可能是中華民國第一位「無法連任的總統」！

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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