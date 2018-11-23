桃園》馬英九輔選到燒聲 讚韓流有趣自詡暖流

前總統馬英九23日下午第12度到桃園，站上悍馬車不畏寒風幫桃園市長候選人陳學聖車隊掃街。(蔡依珍攝)

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前總統馬英九23日下午第12度到桃園，站上悍馬車不畏寒風幫桃園市長候選人陳學聖車隊掃街。(蔡依珍攝)
前總統馬英九23日下午第12度到桃園，站上悍馬車不畏寒風幫桃園市長候選人陳學聖車隊掃街。(蔡依珍攝)
前總統馬英九23日下午第12度到桃園，站上悍馬車不畏寒風幫桃園市長候選人陳學聖車隊掃街。(蔡依珍攝)
前總統馬英九23日下午第12度到桃園，站上悍馬車不畏寒風幫桃園市長候選人陳學聖車隊掃街。(蔡依珍攝)
馬輔選到「燒聲」，讚韓流有趣、自詡暖流。(蔡依珍攝)
前總統馬英九輔選列車馬不停蹄，23日下午第12度到桃園幫桃園市長候選人陳學聖輔選。(蔡依珍攝)
爭取連任的中壢市議員梁為超也跟著馬和陳掃街。(蔡依珍攝)

黃金倒數24小時，前總統馬英九輔選列車馬不停蹄，23日下午第12度到桃園，站上悍馬車不畏寒風幫桃園市長候選人陳學聖車隊掃街，一路從桃園拜託到中壢，他也希望透過「韓流」喚醒大家對時局的看法，也感嘆分身乏術，只能在北台灣應援，「實在沒有辦法涵蓋這麼大範圍，北台灣就很夠了！」

馬英九輔選馬不停蹄，搭著高鐵一路直奔陳學聖北區競選總部，讚「韓流」號召光頭的活動很有趣也很有意義，因為這些人理念是一致的，也希望透過這樣喚起大家對於時局的看法，陳學聖笑說，不只韓流，還有馬總統這股暖流，3個月來第12次幫他站台，直讚這股洋流真的很強，感謝馬把所有行程壓縮到最大空間、幫他站台，強調馬英九三番兩次來桃園，就是想喚醒桃園選情，絕對不會辜負馬總統，最後一哩路一定會拼逆轉勝成功，「就差大家這一票，就可以勝選了！」

馬英九雖然略顯疲態，聲音也「燒聲」，陳學聖在旁充當發言人適時補充說明，但馬一站上悍馬車，仍展現笑容，全程高舉手比「2號」，拜託桃園市民支持陳學聖，路旁選民、騎士見狀，也不吝於比「2號」回應，甚至有人高舉國旗在路口等待響應。

(中時 )

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