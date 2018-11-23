台北》市場拜票狂酸姚姚 高嘉瑜：我媽也在陰暗角落哭

高嘉瑜甚至還被捕捉到一張翻白眼照。（圖／翻攝自姚文智Youtube）

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中時電子報
/綜合報導

台北市議員高嘉瑜又槓上台北市長候選人姚文智，姚文智昨日公開點名酸高嘉瑜，結果高嘉瑜在台上猛翻白眼，這一幕被電視轉播全程拍攝，受委屈的高嘉瑜今(23)早市場拜票衝刺兼討拍，婆媽攤商都力挺她，她賣萌地說，被姚文智罵，「媽媽也會在陰暗角落哭泣 」。

高嘉瑜今(23)早直播在港湖地區的市場拜票，做最後催票衝刺。不愧為綠營人氣王的她，展現鄰家女孩絕佳親和力。姚文智昨天公開酸她的一幕，經電視台強力放送，讓她成為全國注目的焦點。她向市場攤商、買菜婆媽自我解嘲說，「全台灣的人都看到她被欺負」，有民眾要她跟姚文智解釋，高嘉瑜說，「被他罵，我媽也會傷心啊，也會在陰暗角落哭泣啊」。

高嘉瑜討拍催票，很受婆媽、攤商歡迎，不過，她也頻頻解釋說，那天剛巧上廁所，沒翻白眼，是在做眼睛運動。如果姚文智罵她時她在場，會衝到台前搶拿麥克風解釋，姚文智真的誤會她了。高嘉瑜還開玩笑，「他比較愛我」、「他眼睛只有我」，誰教我媽幫我生得眼睛這麼大，今天晚上她可能要戴眼鏡、口罩上台了。

有不少攤商大叔則虧她做眼球運動，建議她現場教學怎麼做眼球運動，她也從善如流，轉動她超大的眼睛，搭配萌樣的噘嘴動作，搞笑表情又惹得眾人笑呵呵，還有不少大叔、阿嬤搶著跟她合照。

這段市場拜票直播3小時，吸引6.2萬人次線上觀看，難怪有人要說，她可能會在港湖地區拿下議員最高票。有網友留言說，「我看嘉瑜都忘了韓國瑜車隊，經過我家門口都沒去看」，高嘉瑜不愧是跨藍綠的人氣明星議員。

(中時電子報)

文章來源：高嘉瑜臉書

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