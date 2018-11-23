綠打陳進興舊事 侯友宜回敬善良正向力量

2018年11月23日 15:36 中時電子報 張怡文

侯友宜今天全力固樁，早上去三重，下午直奔板橋。(侯友宜競選辦公室提供)

距離九合一選舉只剩不到10小時，藍綠對決的主場新北市也充滿煙硝味，新北市藍綠兩黨候選人今天不約而同在三重、板橋做最後衝刺。

國民黨新北市長侯選人侯友宜一早就冒著大雨在三重拜票，直搗綠營票倉，侯友宜說，三重很多北上打拚的民眾，「我自己也是南部菜市場囝仔，因此回到最喜歡的市場」，面對選情緊繃，他不忘力邀支持者要鼓勵所有親戚好友明天站出來支他，讓「善良、正向力量」贏得勝利。

選舉最後關頭，侯友宜邀民眾一起用小蝦米的力量對抗大鯨魚。(侯友宜競選辦公室提供)

面對天氣轉濕冷，恐影響民眾投票意願，侯友宜拜託選民「催票、拉票、投票」，希望選民能不論吹風下雨都要出門投票，「給自己滿滿支持。」

晚上的選前之夜即將登場，侯友宜和蘇貞昌不約而同都要在板橋拚場，侯友宜說，這次選舉「市民最大咖」，所以選舉過程都請素人市民相挺，大家一起用小蝦米的力量對抗大鯨魚，一定會贏得勝利。

侯友宜說，他打的是市民牌，對手打的是總統、院長大咖牌，誰會贏還不知道，交由市民選擇，「大家拭目以待吧！

面對選舉最後一天，民進黨翻出陳進興等人挾持南非武官和殺害人質白曉燕命案，駐日代表謝長廷說，他才是勸降陳進興的人，葉菊蘭說的是真的，網路批評葉是不對的他有錄音。

謝長廷在選前最後一天，翻出陳進興舊案。(侯友宜競選辦公室提供)

網路上一片酸謝長廷的聲浪，網友tactics2100在批踢踢實業坊上說，「如果沒有警察，謝有命走進去嗎？」網友hkcdc說，「是在耍什麼蠢，現在要攻擊陳進興案？」還有網友酸是謝長廷要出來選等。

侯友宜競選總部發言人賴冠群回應，這個事件有許多人共同參與、危機處理，包括警察、媒體、政府各單位，「謝長廷不用在選舉最後一天如此緊張的邀功，只要心存感恩、正念，大家都可以肯定彼此的付出，而武官一家人也都平安到現在，這才是最重要的。

(中時電子報)