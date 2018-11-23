搭華航新機飛向2018台北國際旅展

2018年11月23日 16:32 工商 張佩芬

左起台灣虎航總經理張鴻鐘、華航董事長何煖軒、華航總經理謝世謙、小萌虎、華信航空總機李曹治芬合影。圖：張佩芬

華信航空總經理曹志芬（前排右五）要帶大家到台東衝浪。圖：張佩芬

搭華航聰明省輕鬆玩! 2018台北國際旅展( Taipei ITF2018)今(23)起至26日於南港展覽館盛大舉行，華航以最新A350聯名彩繪編織圖騰概念打造華麗展場，象徵A350新機全數到位，華航董事長何煖軒與總經理謝世謙率華信航空總經理曹志芬、台灣虎航董事長張鴻鐘共同出席華航集團J1301攤位開幕儀式，旅展4天豐富的舞台活動及精美贈品，熱烈歡迎民眾光臨！

旅展首日華航特邀請知名藝人莎莎與布迪到場與民眾同樂，在華航攤位進行線上直播，介紹本次旅展活動資訊及各式機票優惠好康，並大方送出中華航空獨家說好的旅行潮T-shirt、模型飛機等限量週邊商品，吸引滿滿民眾氣氛超High!於旅展現場購票，更可獲得額外機票折扣代碼，最高享每張機票2,000元折扣，是搶優惠的最佳時機。

今年華航線上旅展活動持續火熱延燒，「說好的旅行呢，誰是環球大玩家?」祭出《雙人環球機票》夢幻大獎，活動期間至12月3日18:00前透過華航網站或旅行社購買台灣出發之華航及華信國際線航班成人/兒童機票，並至活動網頁完成登錄，將抽出5名獲得《雙人環球機票》大獎，一人中獎兩人同行，每名幸運兒可帶走北美、歐洲、大洋洲及亞洲等不限航點五組雙人來回機票共十張，總價超過250萬元好禮大放送，搭乘華航暢遊全世界，想去哪就去哪!

關注華航網站及華航粉絲專頁，以掌握第一手好康資訊，旅展活動期間推出獨家優惠：

1.官網獨賣! 直飛雪梨、巴黎航點驚喜價高達76折。

2.11月7日至12月7日期間購買精緻旅遊年度產品及「說好的旅行呢」秋冬產品，出發日期為 2018年11月12日至2019年3月31日 (部分國定假日不適用)，最熱門的東京、大阪、首爾等區域線航點現享成人/兒童折扣700元；越洋線飛往倫敦成人/兒童現享折扣1,500元，一年一度搶好康趁現在。

(工商 )