大小S《百分百》超前衛 20年前就用同性戀比喻吃素者

網友翻出大小S過去在節目上談論婚姻平權的片段。（圖／翻攝自大小S臉書）

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中時電子報
／綜合報導

同婚平權議題近期因選舉公投熱燒，有網友找出20年前大小S在《娛樂百分百》中談論同性戀議題的片段，當時小S在談到看到美國有某個洲要爭取同性婚姻合法化，怒嗆「那些異性戀」以為他們是誰，更用吃素者比喻同性戀者，影片一出迅速獲得廣大網友好評，「沒有愛錯大小S」。

大小S過去在《娛樂百分百》中談論同性戀議題的片段讓網友大讚。（圖／翻攝自IG）

大小S主持《娛樂百分百》是許多年輕學子的共同回憶，當時他們總是在報完娛樂新聞後會有閒話家常再進廣告，也是觀眾最愛聽的部分。有網友找出一段他們談論同性戀的片段，大S先說：「就算真的有人懷疑他是不是Gay，就算是又怎樣？」

小S隨後說：「我那天才看到一個讓我覺得很莫名其妙的新聞，不知道美國哪裡在爭取同性戀結婚法律的認同，我想這有甚麼好不認同的？而且那些異性戀者以為自己是誰啊，可以擅自決定同性戀結婚不行，乾你們屁事啊」

大S：「而且異性戀都會覺得，異性戀是正常」，小S：「對，不過就是異性戀人比較多，就像我們也不能說吃素都犯法。」大S：「不代表吃肉就是對的」小S：「憑甚麼還要經過異性戀同意，這一點真的很不爽耶」

兩人最近也在大S的新節目合體。（圖／翻攝自大S臉書）

網友看完後紛紛表示，「大小S真的太棒了」、「太前衛了」、「真的，別人結婚乾你們屁事」、「前一秒還很氣憤，後面甜美地說休息一下」。

(中時電子報)

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