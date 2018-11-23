開外掛？美中俄軍機數據互享 蘇丹宣稱做到了

Mig-29戰機

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中時電子報

不同國家的軍機是否可能實現數據共享？根據《防務新聞》（Defense News）報導，本月初蘇丹空軍參謀長賽義德（Salah Saeed）在該國舉辦的空軍論壇上表示，蘇丹已建立一套系統使美中俄三國軍機互享數據，有利於軍機聯合作戰。

蘇丹空軍

對於缺乏航空研發與製造能力的國家而言，同時使用多國戰機並非新鮮事，但要在不同國家機種間，實現數據共享與統一指揮並不容易。如今蘇丹宣稱已可讓美中俄三國軍機互享數據，而蘇丹航空科技並未特別突出，使外界聯想是否「開外掛」，有外力協助該國技術人員。

賽義德表示，蘇丹工程師已能夠將東西方不同戰機平台進行互通，他們成功把美、中以及俄國等雷達連進入到一個指揮控制中心。這種能力為我們全部空中平台提供統一的本土監控系統和本土通訊設備。

目前蘇丹空軍擁有俄製的Mig-29戰機、Mig-23戰機、Su-24戰鬥轟炸機、Su-25攻擊機，以及AN-26、AN-30、AN-32、AN-12與伊爾－76等運輸機。也有A-5，PT-6，FTC-2000和K-8等陸製飛機；此外，美國的C-130、法國Puma直升機，以及德國BO-105直升機也還在使用中。

賽義德還指出，由於蘇丹缺乏零配件，使許多美歐戰機無法執行任務，蘇丹也沒有技術進行維護升級，加上蘇丹被美國列為支持恐怖主義國家並對其制裁，導致該國無法與美歐企業進行合作。

(中時電子報)

文章來源：Can data be shared among US, Chinese and Russian aircraft? Sudan did it.

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