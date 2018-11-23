「屎國」風波 D＆G兩創始人道歉 陸民不領情

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義大利奢侈品牌D＆G稍早涉嫌辱中遭大陸電商群起封殺後，兩位創始人Domenico Dolce和Stefano Gabbana23日錄製影片上傳官方微博，以中文「對不起」道歉。但大陸民眾仍不領情，影片下方留言「別假惺惺道歉了」。

日前D＆G釋出「起筷吃飯」宣傳片，由於片中模特拿比普通尺寸更大的筷子「怪裡怪氣」吃飯，讓網友認為有嘲笑意味。之後Stefano又在通訊軟體上稱「中國這個國家就是一堆大便，沒有你們我們也照樣過得很好」。此言一出，導致大陸一眾明星抵制出席D＆G即將在上海舉行的大秀，大秀因此被迫取消，中國電商也群起封殺。

事件發生後兩天，2位創辦人23日發影片表示，「在過去的幾天，我們認真地反省，對於自己的言行給中國人民及國家帶來的一切，我們感到十分悲傷，我們的家庭教育教導我們對世界上不同的文化必須報以尊敬，對此，面對我們在文化上理解的偏差，希望得到你們的原諒。我們這份致歉聲明十分重視，再次向所有全球華人致上最深的歉意。」

他們還說，「我們對中國的熱愛一如既往。無數次的造訪，讓我們更加深愛中國的文化。當然，我們還有許多需要學習的地方。對於之前我們的表達所犯下的錯誤，我們必須表達歉意，我們絕對不會忘記這次的經歷及教訓，這樣的事情也絕對不會再發生。同時我們必竭盡全力更加理解及尊重中國文化。最後，我們發自內心請求得到你們的原諒。最後兩人以生澀的中文講「對不起」道歉。

不過這樣的道歉大陸民眾似乎並不領情，影片下方有網友留言「我不接受你們的道歉」、「你的道歉，我們有權不接受，去賺其他國家的錢吧，中國，你賺不起！」

(工商 )

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