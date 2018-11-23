2018年11月23日 16:32 中時 吳敏菁

侏儸紀恐龍出動成為温芝樺最佳助選員。（吳敏菁翻攝）

選前最後一個決戰日，彰化市區各重要路口站滿各候選人拜票的身影，彰化縣議員候選人温芝樺帶著兩隻侏儸紀恐龍出動，在彰化火車站前揮手拜票，相當吸引民眾的目光。

上下班時間的彰化火車站人潮相當多，大家看到可愛的恐龍都相當的開心，也有許多民眾前來和恐龍合照，温芝樺指出，她這次參選彰化縣議員最重要的政見之一就是要爭取「八卦山免費侏儸紀公園，開放彰化鄉親免費入園參觀，温芝樺說若是假日要帶孩子出遊，一般的主題樂園光是門票的負擔就讓雙薪家庭卻步不敢出門，這次提出爭取八卦山免費侏儸紀公園，除了可以提供民眾一個免費與親朋好友休憩同遊的好去處，更能促進觀光產業的發展，讓八卦山增加更多的特色以吸引人潮，彰化的商業活動也可以跟著繁榮起來。

彰化火車站大量的通勤人潮，也讓温芝樺相當的不捨，温芝樺指出就是因為彰化的工作機會少，迫使許多彰化鄉親不管颳風下雨或寒流來襲，都需要早晚通勤到外縣市工作，温芝樺表示這次參選彰化縣議員最重要的政見之一，就是要爭取在彰化市福田段、芬園鄉新舊社段成立「福田生物科技園區」，不只可以創造更多工作機會將人才留在彰化，還能讓漂流在外縣市的彰化子弟有機會返回家鄉貢獻所學，讓彰化有更多的發展和進步。

(中時 )