侯友宜選前之夜 市民相挺對抗大鯨魚

2018年11月23日 19:07 中時 陳信翰 、中時電子報 丁世傑 、中時電子報

選前最後衝刺，國民黨新北市長候選人侯友宜23日在板橋以車隊掃街拜票，受到許多民眾支持，比出大大愛心回應。（陳信翰攝）

選前一天，國民黨新北市長候選人侯友宜今（23）日上午到三重大同南路市場掃街拜票。侯友宜表示，這次選舉他打的是市民牌，對手打的是總統、院長大咖牌，到底誰會贏，大家拭目以待。

根據中央社報導，侯友宜把握選前最後一天，一大早到三重大同南路市場與攤商及民眾搏感情，下午、傍晚將在板橋分別以車隊、徒步方式掃街，晚間在板橋第一運動場舉行「正義X覺醒 護新北」侯友宜選前之夜活動。

侯友宜指出，他在菜市場長大，今天又回到最喜歡、最熟悉的菜市場，而三重很多南部北上打拼的出外人，像自己的家人一樣，希望親戚朋友們明天要出來投票，支持他，讓他贏得勝利。

是否擔心天氣影響投票率，侯友宜說，拜託選民催票、拉票，風雨無阻站出來投票，給侯友宜滿滿的支持。

今晚選前之夜，侯陣營邀請多位素人助講，侯友宜指出，這次選舉市民就是他的主任委員，市民最大咖，選前之夜，他仍請市民們站出來相挺，用小蝦米的力量對抗大鯨魚，終將贏得勝利。

被問到選前最後一天的心情，侯友宜表示，從參選的第一天，就用擔任公職38年正派、認真、勤奮、感恩的做人態度面對所有的事情，他每天還是照這樣的心情和態度，平常心面對選戰。

(中時 )