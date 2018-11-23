競選活動晚間10時截止 中選會重申投票4大注意事項

2018年11月23日 16:01 中時 楊佳穎

107年地方公職人員選舉及全國性公民投票24日登場，中選會主委陳英鈐今在中央選情中心舉行選前總預演記者會，除呼籲候選人遵守法規，在今晚10時前結束所有集會造勢活動，投票日也不能有任何競選、助選活動，同時提醒民眾在24日上午8時至下午4時投票時，應注意4大事項，包含應攜帶身分證、印章及投票通知單，不得攜帶手機及攝影器材進入投票所，以及不可撕毀選票等。

陳英鈐指出，107年地方公職人員選舉共9種，直轄市、縣（市）長選舉人數約1910萬人，將選出1萬1047名公職人員，候選人總數達2萬863人；且本次地方公職人員選舉首次與全國性公民投票同日舉行，今年公投共10案，投票權人數約1975萬人，其中18歲以上未滿20歲的投票權人人數約58萬人。

陳英鈐也說，本次選舉投票在各直轄市、縣（市）共計368個選務作業中心，共設置1萬5886個投開票所，動員工作人員29萬5904人，而中選會為獨立機關，秉持公平、公正、公開態度，誓為全體人民服務，務必圓滿順利完成任務。

他進一步說，今天是競選活動最後一天，競爭相當激烈，要特別呼籲所有候選人遵守法律規定，在今晚10時前結束所有集會造勢活動；另外，24日投票日，也要提醒所有候選人、選舉人及投票權人，當天不得有任何競選、助選活動。投票進行程序則為「選舉領、投，公投領、投」，意思就是選舉人先領選舉票、圈票、投票，再領公投票、圈票、投票。

陳英鈐更提醒，24日上午8時起至下午4時投票時，應注意4大事項，首先，記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票；第二，圈選選票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票；第三，千萬不要攜帶手機及攝影器材進入投票所，否則將處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰；第四，不可撕毀選票，否則將處以5千元以上、5萬元以下罰鍰。

陳英鈐進一步說，為讓大家迅速、正確了解每位候選人及每案公投案得票情形，中選會特別設置「中央選情中心」，投票當天各投開票所開完票後，會派專人將投開票所報告表送至各鄉鎮市區選務作業中心輸入電腦，同時傳送至直轄市、縣市選舉委員會及中央選情中心，中央選情中心將即時彙整各選務作業中心計票情形，同步提供國內外媒體即時開票統計資訊。

(中時 )