選前大收網！花蓮5起賄選案 鎮長、議員層級涉案

2018年11月23日 16:04 中時 許家寧

花蓮地檢署再查獲賄選案，層級從鎮長、議員致村長。（許家寧攝）

選前最後一天，花蓮檢調選前買票大收網，查獲吉安鄉、富里鄉、萬榮鄉及玉里鎮共5起候選人或樁腳涉嫌現金買票，層級從鎮長、縣議員到村長，又以每票3000元至5000元支持某鎮長候選人價碼最高，訊後共1名樁腳裁定收押、6人諭令交保候傳，選前已查獲15件賄選案。

花蓮地檢署選前一天兵分15路展開收網，大動作搜索並傳喚40餘名嫌疑人及證人到案，檢調指出，玉里鎮某盧姓樁腳11月間已拜訪選民機會以每票3000元至5000元交付選民，要求投票支持蔡姓鎮長候選人，5名選民坦承收賄，但盧姓樁腳否認買票，今裁定10萬元交保。

檢調另查獲，吉安鄉一對張姓、王姓夫婦，10月下旬利用拜訪花蓮縣第三選區具議員投票權選民機會，以每票1000元現金要求支持該選區葉姓議員候選人，2名選民均坦承受賄款，張姓樁腳夫婦則均否認犯行，法院認無羈押必要，各以1萬元交保。

另外三起村長賄選案則為富里鄉和萬榮鄉，富里鄉某村金姓樁腳9月起以免費食材、酒類供選民烤肉聚會外，且以每票現金2000元至3000元不等現金買票，要求支持該村徐姓村長候選人，到庭選民坦承收賄並繳回2000元，金姓樁腳因否認犯行被裁定羈押。

至於萬榮鄉某村王姓村長候選人與配偶，涉嫌以每票1000元至2000元買票，收賄選民繳回3000元賄款，王姓村長候選人與配偶分別被裁定以5萬元、1萬元交保候傳。另外，萬榮鄉某村李姓村長候選人，則以每票2000元現金買票，裁定10萬元交保候傳。

(中時 )