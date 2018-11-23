分析選情 沈富雄直指：民進黨只有中輸和大輸

2018年11月23日 16:10 工商 崔慈悌

前民進黨立委沈富雄今天接受電台專訪，他分析此次九合一選舉，民進黨「只有只有中輸和大輸，不可能只有小輸」，現有13個縣市長預估只剩7、8個，韓國瑜在高雄勝選可能性仍較高，丁守中也有機會拿下台北市長，蔡英文可能要辭黨主席了。

這次大選涵蓋6都16縣市，綠營目前佔13席，藍營6席，無黨籍3席，熟悉民進黨內政治生態的大老沈富雄今天接受POP搶先報專訪表示，目前在台中市及高雄市都呈五五波。

在台中市方面，他說，林佳龍有現任行政資源，但國民黨在舊台中縣也有相當的勢力，如果紅派動起來，盧秀燕就有可能領先。

在高雄市方面，沈富雄認為，如果兩周前投票，韓國瑜是穩贏的，但歷經吳敦義的「豬母說」以及韓國瑜辯論居下風後，聲勢有往下走趨勢，不過明天就要投票那就難說，他認為，韓國瑜就像當年陳勝、吳廣的農民革命，高雄願變天的人稍多，因此他還是稍微看好韓國瑜勝選。

尤其是韓國瑜在造勢晚會發高雄市旗這招，沈富雄認為，「這種鬼主意，鬼精靈的小動作，這就是韓厲害的地方」，就像賽龍舟的搶旗，誰能拔旗誰就是佔了先機，「這種街頭智慧，陳其邁是輸韓國瑜的」。

他說，新北市台中市和高雄市，民進黨只要輸掉其中之一，效果都很大，而且效果都一樣，對綠營黨職人員號稱台北市以外要五都全拿，他也認為，這「邏輯講不通」。

沈富雄分析，民進黨市議員參選人支持度的排序都在後面，蔡英文總統支持度也只在25％左右，在這種情況下，綠營要拿下五都市長邏輯不通，這種一面倒的樂觀讓他猜不透，應該只是自我安慰。

台北市部分，目前藍綠都在歸隊中，尤其藍營歸隊的早，金馬獎發酵後，綠營也在歸隊，照這樣的趨勢下去，他認為，柯文哲會落下來，丁守中恐怕有機會，如果不是丁守中的智囊團太窩囊，丁守中就可以上了。

沈富雄表示，民進黨此次選舉只有中輸和大輸，不可能只有小輸，縣市長應該會剩下七到八個席次的個位數，國民黨六都加宜彰，坐三望四可能性很大。民進黨一旦大敗，蔡英文就要辭黨主席，民進黨恐怕會消沈一段很長的時間。

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