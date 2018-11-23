候選人和助選員出現選舉症候群 草療醫師建議尋求醫療協助

2018年11月23日 16:32 中時 楊樹煌

選戰進入最後尾聲，不少候選人和助選員為了勝戰日夜奔波，因緊張、焦躁及失眠了，草屯療養院精神科醫師認為，如有睡眠障礙、焦慮、煩躁等情況，建議能尋求醫療專業人員協助，切莫自行購買藥物服用、尋求偏方或接受民俗療法治療，以免病情加重。

衛生福利部草屯療養院蔡昀霖醫師表示，有些民眾因生活壓力加上選情激烈等多重因素，出現睡眠障礙、焦慮、煩躁等情況；該睡眠障礙與情緒困擾，在壓力源解除、恢復原有生活彈性後，如症狀仍未改善或持續時，建議由醫療專業服務協助，以儘速及有效消除壓力造成的不適應。

蔡醫師指出，一般面對壓力引起不適狀況，大致可分成兩種，特定身心症如頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適或呼吸不順等，另種則是引發原有疾病的惡化或復發，如焦慮症、憂鬱症、躁鬱症、精神分裂症等，蔡醫師呼籲民眾，處理壓力所衍生的不適症狀，還是尋求醫療專業人員協助才是最好的辦法。

蔡昀霖醫師也建議當民眾，面對壓力時，可先做自我檢視、調整作息及運動，若不適症狀在自助方式仍不得改善時，建議以諮詢醫療方式協助，包括接受專業精神醫療的睡眠衛生教育、生理回饋治療、諮商討論、心理治療、或適當藥物治療；若原有疾病惡化或復發者，則應儘快就醫治療。

(中時 )