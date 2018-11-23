允許阿根廷豆粕進口中國的談判停滯不前

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路透報導，阿根廷大豆產業商會負責人當地時間22日表示，有關允許阿根廷豆粕出口中國的談判進展比預期慢，因為中國官方有一些要求，其中包括檢查阿根廷的大豆壓榨廠等等。

阿根廷ACSOJA大豆產業商會負責人Luis Zubizarreta表示，該國非常希望達成出口協議，這樣產品將可以進入中國這個全球最大的生豬和豬肉生產國。

中國因需要大量動物飼料，傳統上為保護國內的大豆壓榨產業只進口生大豆在國內加工。然而，中國與美國的貿易戰限制了對美國大豆的進口，促使中國廠商考慮其他進口來源。

阿根廷總統馬克理（Mauricio Macri）的政府希望月底在布宜諾斯艾利斯舉行的20國集團（G20）峰會上宣布向中國出口豆粕的協議，但這個目標看起來難度越來越大。

Zubizarreta指出，阿根廷政府正在推動這件事，但這要取決於中國政府做出一個前所未有的決定：從阿根廷進口豆粕。他坦言，「要改變一項實行了這麼久的政策，並非坦途」

Zubizarreta說，政府相信談判將取得進展，但目前進展緩慢，因向中國政府申報豆粕出口企業的問題沒有進展。阿根廷正在推動所有步驟，包括中國當局對阿根廷大豆加工企業進行檢查和登記。但他補充，「決定權在他們那邊」。

(工商 )

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