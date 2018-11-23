澳職》林克謙中繼2局僅1安無失分 許基宏苦吞2K

林克謙。（資料照，周鎮宇攝）

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中時電子報
/綜合報導

澳職布里斯本俠盜隊許基宏日前甫收下澳職單週最佳三壘手，今天（23日）卻在對上奧克蘭鱷蜥隊的比賽中中苦吞2K，隊友林克謙中繼2局投球僅被擊出1支安打、沒有失分，不過終場俠盜隊仍以4比5惜敗。

3局上俠盜隊2出局後靠著坎培爾（Andrew Campbell）、班奈特（T.J. Bennett）2隻連續安打攻下1分，不過下一棒許基宏遭到三振，俠盜隊無緣繼續追加分數。反觀鱷蜥隊前4個半局均各拿1分，前6局結束，鱷蜥隊以4比1領先。

6局下俠盜隊換投林克謙，他雖在1出局、一壘有人時被擊出安打，但隨後以三振與滾地球結束這個半局的失分危機，7局下投出俐落的三上三下，沒讓鱷蜥隊繼續追加分數。

有了林克謙的好投助陣，7局上俠盜隊開始反攻，首位打者獲得四壞保送，隨後靠著投手犯規站上二壘，接著俠盜隊再以安打與內野滾地球進帳2分，追成3比4。

9局上俠盜隊藉由1支二壘安打與投手連續2個暴投追成4比4平手，可惜下半局無法守住局面，讓鱷蜥隊攻下再見分，以5比4結束比賽。

俠盜隊許基宏此役擔任先發第3棒、鎮守三壘，4打數被三振2次沒有擊出安打，打擊率2成64。中繼投手林克謙以27球解決2局投球，只被擊出1支安打、投出1次三振、沒有失分，自責分率降為3。

(中時電子報)

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