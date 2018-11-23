旅展出包！網路當機卡刷不了 業者眼睜睜看訂單飛走

2018年11月23日 16:32 中時 陳祐誠

2018ITF台北國際旅展首度移師南港展覽館，23至26日熱鬧登場，但上午開幕不久就出包，網路當機導致線路無法連線，許多業者的刷卡機無法結帳，直到下午4點都沒有解決，業者眼睜睜看著訂單飛走，氣得說「太離譜」、「明年可以不來了」，更打算向主辦方求償。

旅展中午12時開放民眾進場，業者則是提早進場準備和測試，卻發現中華電信的有線網路竟無法使用，刷卡機無法連線。寒舍集團指出，早上發現問題後，到下午已超過5個小時，都沒有主辦單位或中華電信人員來問是否要維修，目前只能靠工作人員的手機熱點連線，拖累整體排隊速度，依下午3點的排隊狀況來看，民眾要排1、2個小時才能結帳。

寒舍集團說，依照往年經驗，旅展4天可以賣出破億的業績，這次移師南港，活動前特別申請了7條線路，不料線路全部不通，恐影響這次的業績，不排除向主辦方求償。

「明年可以不要來！」有業者氣憤表示，每家廠商都向主辦單位申請網路線，主辦方應掌握好數量，去跟中華電信申請容量，這次出包是前置作業沒有溝通好，活動辦成這樣實在太離譜。

一名飯店業者說，刷卡速度變慢，讓客人抱怨不斷，甚至掉頭就走，由於旅展的攤位租金很高，業者一次都是租好幾個，實在不該發生這麼基本的疏失。

台灣觀光協會表示，因南港展覽館從未一次湧入這麼多民眾，導致網路當機，上午已要求中華電信緊急搶修，目前正努力排除。

(中時 )