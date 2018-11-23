旅展出包！網路當機卡刷不了 業者眼睜睜看訂單飛走

2018ITF台北國際旅展網路出包，民眾大排長龍等待刷卡結帳。（陳祐誠攝）

友善列印
中時

2018ITF台北國際旅展首度移師南港展覽館，23至26日熱鬧登場，但上午開幕不久就出包，網路當機導致線路無法連線，許多業者的刷卡機無法結帳，直到下午4點都沒有解決，業者眼睜睜看著訂單飛走，氣得說「太離譜」、「明年可以不來了」，更打算向主辦方求償。

旅展中午12時開放民眾進場，業者則是提早進場準備和測試，卻發現中華電信的有線網路竟無法使用，刷卡機無法連線。寒舍集團指出，早上發現問題後，到下午已超過5個小時，都沒有主辦單位或中華電信人員來問是否要維修，目前只能靠工作人員的手機熱點連線，拖累整體排隊速度，依下午3點的排隊狀況來看，民眾要排1、2個小時才能結帳。

寒舍集團說，依照往年經驗，旅展4天可以賣出破億的業績，這次移師南港，活動前特別申請了7條線路，不料線路全部不通，恐影響這次的業績，不排除向主辦方求償。

「明年可以不要來！」有業者氣憤表示，每家廠商都向主辦單位申請網路線，主辦方應掌握好數量，去跟中華電信申請容量，這次出包是前置作業沒有溝通好，活動辦成這樣實在太離譜。

一名飯店業者說，刷卡速度變慢，讓客人抱怨不斷，甚至掉頭就走，由於旅展的攤位租金很高，業者一次都是租好幾個，實在不該發生這麼基本的疏失。

台灣觀光協會表示，因南港展覽館從未一次湧入這麼多民眾，導致網路當機，上午已要求中華電信緊急搶修，目前正努力排除。

(中時 )

候選人和助選員出現選舉症候群 … 大陸江蘇出現H5N6流感病例 疾管…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。