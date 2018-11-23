屏東縣》潘孟安回故鄉 「日行百里」拜票從恆春出發

2018年11月23日 16:51 中時 謝佳潾

屏東縣長候選人潘孟安23日一早從恆春出發展開「日行百里」的掃街拜票行程，沿途行經車城、佳冬、東港等鄉鎮，獲不少選民熱情支持。（謝佳潾攝）

屏東縣長候選人潘孟安23日一早從恆春出發展開「日行百里」的掃街拜票行程，沿途行經車城、佳冬、東港等鄉鎮，獲不少選民熱情支持。（謝佳潾攝）

屏東縣長候選人潘孟安23日一早從恆春出發展開「日行百里」的掃街拜票行程，沿途行經車城、佳冬、東港等鄉鎮，獲不少選民熱情支持。（謝佳潾攝）

屏東縣長候選人潘孟安23日一早從恆春出發展開「日行百里」的掃街拜票行程，沿途行經車城、佳冬、東港等鄉鎮，獲不少選民熱情支持。（謝佳潾攝）

屏東縣長候選人潘孟安23日一早從恆春開始掃街拜票，沿途不少選民給予熱情支持，所到之處更是炮聲隆隆，他將一路從恆春、車城、佳冬、東港一路北上到屏東市，他說，他將日行百里完成這場民主饗宴，就盼再獲縣民的支持，再造屏東。

潘孟安說，恆春半島是他成長的故鄉，所以特別選在選前最後一天從恆春出發，一早從恆春市場掃街拜票到車城市場，跟土地公拜拜後再一路北上，日行百里就為完成這場民主饗宴。

潘孟安強調，希望過去4年努力的成績，能再次得到縣民的支持、印證，讓我們可以在安居樂業的基礎之下，再造屏東，同時也希望所有候選人在選後都能靜下來，好好思考未來的發展願景。

(中時 )