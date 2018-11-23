大陸江蘇出現H5N6流感病例 疾管署提升旅遊警示至第二級

2018年11月23日 16:34 中時 魏怡嘉

疾病管制署今日接獲中國大陸疾病預防控制中心通知江蘇省新增1例H5N6流感病例，基於當地可能具環境暴露風險，疾管署宣布，即日起提升江蘇省旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

疾管署官員表示，依據中國大陸資料顯示，該名個案為江蘇省蘇州市10歲女童，10月29日發病，11月3日住院治療，病情嚴重，個案無明確活禽暴露史。全球自今年10月迄今，已累積2例H5N6流感病例，其中1例死亡，分布於中國大陸廣西壯族自治區及江蘇省，而全球自2014年迄今累計23例H5N6流感病例，15例死亡，均發生於中國大陸。

疾管署官員指出，H5N6禽流感病毒禽傳人情形雖較為罕見，但仍存有風險，將持續掌握國際疫情及病毒相關資訊。而冬季為禽流感好發季節，現在中國大陸又出現人類感染H5N6禽流感確定病例，顯示禽流感疫情威脅持續增加。提醒醫師如發現自中國大陸回臺的可疑病例，應加強詢問旅遊史及接觸史，並迅速通報衛生機關。

疾管署官員提醒國人，目前中國大陸北京市、江蘇省、廣東省、福建省、安徽省及廣西壯族自治區新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。國人前往中國大陸，應避免進出活禽市場與鳥街、鳥市以及接觸禽鳥與禽鳥屍體；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食；並應落實洗手等個人衛生措施，以避免感染。

(中時 )