高雄》選前一天 陳建仁及陳菊分頭為陳其邁掃街拜票

2018年11月23日 17:00 中時 林雅惠

總統府祕書長陳菊陪同陳其邁到三民區掃街拜票，受到熱情鄉親支持。（林雅惠攝）

選前黃金時刻，副總統陳建仁與陳其邁夫人吳虹「回防旗山」票倉，23日下午2人到旗山老街徒步掃街，受到熱情鄉親支持，陳建仁表示，陳其邁當市長，高雄及旗山地區會有更好發展，希望大家支持他，吳虹看見現場熱情的民眾，表示選情非常有信心，一定會贏。

同一時刻，總統府祕書長陳菊陪同陳其邁到三民區進行掃街拜票，陳其邁表示，選擇選前一天在三民區衝刺拜票，是因他的服務處23年前成立，一直就在三民區，這裡是他心之所在的地方，他的家鄉，所以他就從從政的地方開始進行最後掃街。

陳其邁並說，剛直播提到很多高雄重大建設，包括橋頭科學園區、亞洲新灣區，及國道十號延伸到六龜台86縣，及各式各樣如何發展經濟，解決財政問題，也提到過去這段時間，不管中央重北輕南，他們在財政非常困難情況下，如何解決淹水問題跟城市轉型問題，這是他們在一個高雄要走出我們自己在產業跟轉型道路上，他要超越花媽把高雄帶領更好。

陳菊表示，很高興其邁說在未來的市政會超越她，高雄確實是在轉變，高雄轉變比起其他城市更困難，因為過去中央產業布局，所有台灣經濟發展負擔都是高雄再承受，在這樣情況下，今天這個重擔是非常的重要，高雄在民主發展過程有一定重要的角色，希望我們市民朋友能夠能夠支持陳其邁。

(中時 )