萌！羚羊寶寶努力想吸「ㄋㄟㄋㄟ」！奈何媽咪沒反應

2018年11月23日 16:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寶寶很努力，然媽媽始終不知道怎麼照顧牠，這該怎麼辦？在台北市立動物園的沙漠動物區，上個月傳出好消息，一隻雌性弓角羚羊寶寶誕生了!動物園保育員維持特有的新生寶寶命名模式，借媽媽「美而依」名字中的最後一個字，為小朋友取名為「依杉」。寶寶非常積極展現生命活力，努力找媽咪奶頭，然而一直吸不到「ㄋㄟㄋㄟ」，所以目前動物園採取能人工哺育。

雌性弓角羚羊寶寶「依杉」。（台北市立動物園提供）

其實，在去年10月底，媽媽「美而依」曾有過產仔紀錄，但由於第一次生產，「美而依」不懂得如何照顧寶寶，寶寶因沒能自行吸到奶，身體越來越虛弱的情況下，園方即便緊急介入人工哺育，遺憾的是，小寶寶在人工哺育數天後，仍未能順利存活。

今年10月3日，「美而依」生下「依杉」!保育員觀察「美而依」在育幼的行為上，和去年相較並沒有明顯的行為改變，但是，和去年不一樣的狀況是，寶寶「依杉」非常積極展現生命活力！「依杉」吸奶的欲望很強，出生不久就很努力地尋找媽媽的奶頭，無奈「美而依」還是沒有展現出正常的母性，寶寶「依杉」也一直吸不到奶。

被IUCN自然生態保育聯盟紅皮書列為CR28極危29等級的弓角羚羊，野外族群的數量可能已經低於100隻！（台北市立動物園提供）

園方在經過6小時的觀察後，發現「依杉」仍沒吸到奶，為了讓牠維持活力，於是趕緊啟動人工哺育，保育員餵完奶後，先把「依杉」放回去和媽媽共處，期待「依杉」能在有體力的情況下順利喝到媽媽的母奶。可惜的是，照養團隊始終沒有觀察到「依杉」順利吸到母奶的畫面，於是，24小時後，保育員只能接手人工哺育。

弓角羚羊寶寶「依杉」好奇地到處探索。（台北市立動物園提供）

初乳是建立動物免疫系統的基礎，對於剛出生的哺乳類動物寶寶非常重要，如果新生寶寶沒有獲得足夠的營養，免疫系統建構得不完整，就容易導致動物體弱多病、甚至死亡。因此，再次人工哺育弓角羚羊，對動物園照養團隊來說，無疑是個很大的挑戰！照養團隊依循今年長頸鹿「麥照」的人工哺育經驗，提供適當的人工初乳代奶，並在初乳需求期間過後，模擬沙漠動物的野外狀態，再參考國外資料，配製出水分較少的代奶組成，成功照顧「依杉」度過最危險的時期。

「依杉」在人工餵奶的模式下，從第一天半推半就，到第二天的整個開竅，直至現在，穩定地進行一天5餐的攝取。目前「依杉」年紀還小，尚在後場由保育員照顧。讓我們一起祝福「依杉」健健康康的長大，相信不久之後，大家就能在沙漠動物區的展場看到「依杉」融回家族的身影喔！

(中時電子報)

弓角羚羊寶寶「依杉」吃飽了，到戶外散散步。（台北市立動物園提供）